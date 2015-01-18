12月中国70个大中城市房价同比续跌 成交量环比增长创年内新高

路透北京1月18日 - 中国房价跌势仍在持续。路透根据中国国家统计局周日公布数据测算，12月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降4.3%，连续第四个月同比下跌且跌幅进一步扩大，但环比跌幅继续收窄，成交量环比则增长近9%，再创年内新高。

数据显示，12月新建住宅销售价格较上月下跌0.3%，为连续第八个月环比下跌，但跌幅进一步收窄，房价也继续出现分化态势。从成交量看，12月份北京、上海、广州、深圳4个一线城市新建商品住宅成交套数环比增长均在15%以上，远高于全国平均水平。

“受去年同期基数较高影响，房价同比仍下降。从个数看，12月份新建商品住宅和二手住宅价格同比下降的城市个数分别为68和67个，上涨的城市个数分别为2和3个，均与11月份相同。从幅度看，新建商品住宅和二手住宅价格同比综合平均降幅均比11月份有所扩大。”国家统计局城市司高级统计师刘建伟称。

他指出，总体看，受前期信贷政策调整、央行降息、年底开发商为消化库存加大推盘力度等多重因素影响，12月份70个大中城市新建商品住宅成交量环比增长再创年内新高，房价环比降幅亦继续收窄。

与上月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有66个，上涨的城市有1个，持平的城市有三个。环比价格变动中，最高涨幅为1.2%，最低为下降1.3%。

重点城市看，北京与上海12月新建住宅销售价格指数分别同比下降2.7%和下降3.7%，跌幅均有所扩大。

据测算，12月份70个大中城市新建商品住宅和二手住宅价格环比综合平均降幅分别为0.2%和0.3%，均比11月份收窄0.2个百分点；环比降幅比上月收窄的城市分别有48和36个；环比上涨的城市分别有1个和8个，分别比11月份增加了1个和2个。 分城市看，房价出现分化状态。从环比价格变动幅度看，一线城市整体平均上涨，新建商品住宅和二手住宅价格环比平均涨幅分别为0.1%和0.4%；二、三线城市房价仍然下降，降幅缓慢收窄。

从成交量看，12月份北京、上海、广州、深圳4个一线城市新建商品住宅成交套数环比增长均在15%以上，远高于全国平均水平。

以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：

2014年 同比(%) 环比(%)

12月 -4.3 -0.3

11月 -3.7 -0.5

10月 -2.6 -0.8

9月 -1.3 -1.0

8月 0.5 -1.1

7月 2.5 -0.9

6月 4.2 -0.5

5月 5.6 -0.2

4月 6.7 0.1

3月 7.7 0.2

2月 8.7 0.3

1月 9.6 0.4

2013年

12月 9.9 0.4

11月 9.9 0.5

10月 9.6 0.6

9月 9.1 0.7

8月 8.3 0.8

7月 7.5 0.7

6月 6.8 0.8

5月 6 0.9

4月 4.9 1

3月 3.6 1.2

2月 2.1 1.1

1月 0.8 0.7

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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