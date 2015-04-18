3月中国70个大中城市新建住宅售价同比跌6.1% 环比降0.1%

路透北京4月18日 - 路透根据中国国家统计局周六公布数据测算，3月70个大中城市新建住宅销售价格同比下跌6.1%，为连续七个月下跌。

从环比看，3月新建住宅销售价格较上月跌0.1%，连续第11个月下滑，但跌幅缩窄。

重点城市看，北京与上海3月新建住宅销售价格指数分别同比下降3.7%和5.0%。

以下为路透测算的房价同比及环比变动情况： （重点城市表格见 (报导全文)）

2015年 同比(%) 环比(%)

3月 -6.1 -0.1

2月 -5.7 -0.4

1月 -5.1 -0.4

2014年 同比(%) 环比(%)

12月 -4.3 -0.3

11月 -3.7 -0.5

10月 -2.6 -0.8

9月 -1.3 -1.0

8月 0.5 -1.1

7月 2.5 -0.9

6月 4.2 -0.5

5月 5.6 -0.2

4月 6.7 0.1

3月 7.7 0.2

2月 8.7 0.3

1月 9.6 0.4

2013年

12月 9.9 0.4

11月 9.9 0.5

10月 9.6 0.6

9月 9.1 0.7

8月 8.3 0.8

7月 7.5 0.7

6月 6.8 0.8

5月 6 0.9

4月 4.9 1

3月 3.6 1.2

2月 2.1 1.1

1月 0.8 0.7

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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