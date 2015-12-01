11月中国百城住宅均价环比及同比连四个月双涨--中指院

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月1日 - 中国指数研究院周二提供的报告显示，11月百城住宅均价环比、同比连续四个月双涨，其中环比涨0.46%，同比涨2.93%，涨幅均扩大。展望未来，围绕中央去库存战略导向，更多相关财政、货币等支持政策将陆续出台，楼市“暖冬”可期。
价格方面，部分一二线热点城市受需求热度及高价土地成交影响，房价上涨压力依然较大；而多数二三线城市未来随着库存压力缓解，房价有望逐步止跌企稳。
以下为中指院提供的报告全文：
根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市新建住宅的全样本调查数据，2015年11月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为10,899元人民币/平方米，环比上涨0.46%，涨幅较上月扩大0.16个百分点。
从涨跌城市个数看，41个城市环比上涨，56个城市环比下跌，3个城市持平。与上月相比，本月价格环比上涨的城市数量减少7个，其中涨幅在1.00%以上的城市有8个，较上月减少9个；本月价格环比下跌的城市数量增加4个，其中跌幅在1.00%以上的城市有15个，较上月减少6个。
同比来看，全国100个城市（新建）住宅均价较去年同期上涨2.93%，涨幅较上月扩大0.86个百分点。按中位数计算，全国100个城市（新建）住宅价格中位数为7,063元/平方米，环比下跌0.74%，同比上涨1.26%。另外，北京、上海等十大城市（新建）住宅均价为20,391元/平方米，环比上涨0.99%，涨幅较上月扩大0.34个百分点；同比上涨7.63%，涨幅较上月扩大0.98个百分点。
整体来看，11月全国房价整体仍呈平稳回升态势，环比、同比连续4个月双涨，本月涨幅继续扩大。政策方面，中央继续强调去库存战略，为楼市释放新一轮政策信号，同时，住房公积金管理条例修订稿出台征求意见，公积金提取范围将更广泛，楼市信心得到进一步提振；供应方面，年末房企积极推盘加快回款，新增供应量较上月有所增加；需求方面，多重利好政策刺激下一二三线城市成交量均平稳上升，库存压力继续得到缓解。
展望未来，围绕中央去库存战略导向，更多相关财政、货币等支持政策将陆续出台，楼市“暖冬”可期。价格方面，部分一二线热点城市受需求热度及高价土地成交影响，房价上涨压力依然较大；而多数二三线城市未来随着库存压力缓解，房价有望逐步止跌企稳。
**百城（新建）住宅价格环比涨跌幅分析**
2015年11月，住宅价格环比2015年10月上涨的城市个数为41个，较上月减少7个。涨幅居前十位的城市依次是：苏州、深圳、惠州、廊坊、上海、武汉、珠海、南京、北京、宁波。具体来看，苏州、深圳环比涨幅超过2.50%，居前两位。
其中，苏州因本月有均价较高楼盘入市以及个别楼盘新推房源类型变化，价格上涨较多；惠州、廊坊、上海、武汉、珠海、南京涨幅在1.00%-1.70%之间；北京、宁波涨幅在0.90%-1.00%之间。其他环比上涨的31个城市中，长沙、济南等8个城市涨幅在0.50%-0.90%之间；衡水、连云港等17个城市涨幅在0.10%-0.50%之间；营口、哈尔滨等6个城市涨幅在0.10%以内。宝鸡、张家港、南通房价与上月持平。
2015年11月，住宅价格环比2015年10月下跌的城市个数为56个，较上月增加4个。跌幅居前十位的城市依次是：绵阳、湛江、贵阳、台州、银川、宜昌、昆山、三亚、西安、烟台。其中，绵阳、湛江跌幅超过3.00%；贵阳、台州跌幅在2.50%-3.00%之间，银川、宜昌、昆山、三亚、西安、烟台跌幅在1.27%-2.00%之间。
其他环比下跌的46个城市中，包头、长春等8个城市跌幅在0.80%-1.26%之间；湘潭、潍坊等12个城市跌幅在0.50%-0.80%之间；淄博、鄂尔多斯等21个城市跌幅在0.10%-0.50%以内；湖州、吉林等5个城市跌幅在0.10%以内。
**百城（新建）住宅价格同比涨跌幅分析**
2015年11月，住宅价格同比2014年11月上涨的城市个数为34个，上涨城市个数较上月增加1个。其中，深圳上涨34.75%，仍居首位；武汉、上海、保定涨幅超过10.00%；北京、珠海等23个城市涨幅介于1.00%-10.00%之间；淄博、长春等7个城市涨幅在1.00%以内。
2015年11月，住宅价格同比2014年11月下跌的城市个数为66个，较上月减少1个。其中，福州跌幅超过10.00%；台州、大连等18个城市跌幅在5.00%-10.00%之间；宝鸡、贵阳等40个城市跌幅在1.00%-5.00%之间；长沙、济南等7个城市跌幅在1.00%以内。
十大城市（新建）住宅价格涨跌情况：根据百城价格指数对北京、上海等十大城市（新建）住宅的全样本调查数据显示，2015年11月十大城市住宅均价为20,391元/平方米，环比上涨0.99%，涨幅较上月扩大0.34个百分点。
十大城市中，仅广州环比下跌0.33%，其余九个城市均上涨。具体来看，深圳上涨2.54%，仍居十大城市首位；上海、武汉、南京涨幅在1.00%-2.00%之间；北京、成都、重庆（主城区）、天津、杭州涨幅在1.00%以内，杭州上涨0.22%，涨幅最小。
同比来看，十大城市住宅价格同比上涨7.63%，涨幅较上月扩大0.98个百分点。十大城市中，重庆（主城区）、成都、广州同比下跌，其余七个城市均上涨。具体来看，深圳上涨34.75%，仍居首位；武汉、上海涨幅超过10.00%；北京、南京、天津涨幅在2.00%-9.00%之间；杭州上涨0.55%，涨幅最小。三个下跌城市跌幅均在4.00%以内，重庆（主城区）跌幅仍最大，为3.99%。
十大城市主城区二手住宅价格涨跌情况：根据对北京等十大城市主城区二手住宅的活跃样本的调查，2015年11月，十大城市主城区二手住宅样本平均价格为29415元/平方米，环比上涨1.18%，同比上涨12.12%。
环比来看，2015年11月十大城市主城区二手住宅平均价格上涨1.18%，涨幅较上月扩大0.07个百分点。十大城市中，七个城市环比上涨，较上月减少两个。具体来看，上海涨幅仍最大，为2.27%，较上月扩大0.50个百分点；深圳、天津涨幅接近1.00%；北京涨幅为0.75%；武汉、南京涨幅在0.50%左右；成都小幅上涨0.17%。广州本月环比无变化。重庆、杭州分别下跌0.28%和0.17%。
同比来看，2015年11月十大城市主城区二手住宅平均价格上涨12.12%，较上月扩大1.18个百分点。十大城市中，重庆、杭州、成都同比下跌，其余七个城市均上涨。具体来看，深圳涨幅最大，为41.20%；上海上涨16.56%；武汉、北京、天津、南京、广州涨幅在8.00%以内，广州上涨2.56%，涨幅最小。环比下跌城市中，重庆跌幅较大，为1.33%；杭州、成都跌幅在0.30%以内。（完）
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。