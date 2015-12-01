11月中国百城住宅均价环比及同比连四个月双涨--中指院

路透北京12月1日 - 中国指数研究院周二提供的报告显示，11月百城住宅均价环比、同比连续四个月双涨，其中环比涨0.46%，同比涨2.93%，涨幅均扩大。展望未来，围绕中央去库存战略导向，更多相关财政、货币等支持政策将陆续出台，楼市“暖冬”可期。

价格方面，部分一二线热点城市受需求热度及高价土地成交影响，房价上涨压力依然较大；而多数二三线城市未来随着库存压力缓解，房价有望逐步止跌企稳。

以下为中指院提供的报告全文：

根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市新建住宅的全样本调查数据，2015年11月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为10,899元人民币/平方米，环比上涨0.46%，涨幅较上月扩大0.16个百分点。

从涨跌城市个数看，41个城市环比上涨，56个城市环比下跌，3个城市持平。与上月相比，本月价格环比上涨的城市数量减少7个，其中涨幅在1.00%以上的城市有8个，较上月减少9个；本月价格环比下跌的城市数量增加4个，其中跌幅在1.00%以上的城市有15个，较上月减少6个。

同比来看，全国100个城市（新建）住宅均价较去年同期上涨2.93%，涨幅较上月扩大0.86个百分点。按中位数计算，全国100个城市（新建）住宅价格中位数为7,063元/平方米，环比下跌0.74%，同比上涨1.26%。另外，北京、上海等十大城市（新建）住宅均价为20,391元/平方米，环比上涨0.99%，涨幅较上月扩大0.34个百分点；同比上涨7.63%，涨幅较上月扩大0.98个百分点。

整体来看，11月全国房价整体仍呈平稳回升态势，环比、同比连续4个月双涨，本月涨幅继续扩大。政策方面，中央继续强调去库存战略，为楼市释放新一轮政策信号，同时，住房公积金管理条例修订稿出台征求意见，公积金提取范围将更广泛，楼市信心得到进一步提振；供应方面，年末房企积极推盘加快回款，新增供应量较上月有所增加；需求方面，多重利好政策刺激下一二三线城市成交量均平稳上升，库存压力继续得到缓解。

展望未来，围绕中央去库存战略导向，更多相关财政、货币等支持政策将陆续出台，楼市“暖冬”可期。价格方面，部分一二线热点城市受需求热度及高价土地成交影响，房价上涨压力依然较大；而多数二三线城市未来随着库存压力缓解，房价有望逐步止跌企稳。

**百城（新建）住宅价格环比涨跌幅分析**

2015年11月，住宅价格环比2015年10月上涨的城市个数为41个，较上月减少7个。涨幅居前十位的城市依次是：苏州、深圳、惠州、廊坊、上海、武汉、珠海、南京、北京、宁波。具体来看，苏州、深圳环比涨幅超过2.50%，居前两位。

其中，苏州因本月有均价较高楼盘入市以及个别楼盘新推房源类型变化，价格上涨较多；惠州、廊坊、上海、武汉、珠海、南京涨幅在1.00%-1.70%之间；北京、宁波涨幅在0.90%-1.00%之间。其他环比上涨的31个城市中，长沙、济南等8个城市涨幅在0.50%-0.90%之间；衡水、连云港等17个城市涨幅在0.10%-0.50%之间；营口、哈尔滨等6个城市涨幅在0.10%以内。宝鸡、张家港、南通房价与上月持平。

2015年11月，住宅价格环比2015年10月下跌的城市个数为56个，较上月增加4个。跌幅居前十位的城市依次是：绵阳、湛江、贵阳、台州、银川、宜昌、昆山、三亚、西安、烟台。其中，绵阳、湛江跌幅超过3.00%；贵阳、台州跌幅在2.50%-3.00%之间，银川、宜昌、昆山、三亚、西安、烟台跌幅在1.27%-2.00%之间。

其他环比下跌的46个城市中，包头、长春等8个城市跌幅在0.80%-1.26%之间；湘潭、潍坊等12个城市跌幅在0.50%-0.80%之间；淄博、鄂尔多斯等21个城市跌幅在0.10%-0.50%以内；湖州、吉林等5个城市跌幅在0.10%以内。

**百城（新建）住宅价格同比涨跌幅分析**

2015年11月，住宅价格同比2014年11月上涨的城市个数为34个，上涨城市个数较上月增加1个。其中，深圳上涨34.75%，仍居首位；武汉、上海、保定涨幅超过10.00%；北京、珠海等23个城市涨幅介于1.00%-10.00%之间；淄博、长春等7个城市涨幅在1.00%以内。

2015年11月，住宅价格同比2014年11月下跌的城市个数为66个，较上月减少1个。其中，福州跌幅超过10.00%；台州、大连等18个城市跌幅在5.00%-10.00%之间；宝鸡、贵阳等40个城市跌幅在1.00%-5.00%之间；长沙、济南等7个城市跌幅在1.00%以内。

十大城市（新建）住宅价格涨跌情况：根据百城价格指数对北京、上海等十大城市（新建）住宅的全样本调查数据显示，2015年11月十大城市住宅均价为20,391元/平方米，环比上涨0.99%，涨幅较上月扩大0.34个百分点。

十大城市中，仅广州环比下跌0.33%，其余九个城市均上涨。具体来看，深圳上涨2.54%，仍居十大城市首位；上海、武汉、南京涨幅在1.00%-2.00%之间；北京、成都、重庆（主城区）、天津、杭州涨幅在1.00%以内，杭州上涨0.22%，涨幅最小。

同比来看，十大城市住宅价格同比上涨7.63%，涨幅较上月扩大0.98个百分点。十大城市中，重庆（主城区）、成都、广州同比下跌，其余七个城市均上涨。具体来看，深圳上涨34.75%，仍居首位；武汉、上海涨幅超过10.00%；北京、南京、天津涨幅在2.00%-9.00%之间；杭州上涨0.55%，涨幅最小。三个下跌城市跌幅均在4.00%以内，重庆（主城区）跌幅仍最大，为3.99%。

十大城市主城区二手住宅价格涨跌情况：根据对北京等十大城市主城区二手住宅的活跃样本的调查，2015年11月，十大城市主城区二手住宅样本平均价格为29415元/平方米，环比上涨1.18%，同比上涨12.12%。

环比来看，2015年11月十大城市主城区二手住宅平均价格上涨1.18%，涨幅较上月扩大0.07个百分点。十大城市中，七个城市环比上涨，较上月减少两个。具体来看，上海涨幅仍最大，为2.27%，较上月扩大0.50个百分点；深圳、天津涨幅接近1.00%；北京涨幅为0.75%；武汉、南京涨幅在0.50%左右；成都小幅上涨0.17%。广州本月环比无变化。重庆、杭州分别下跌0.28%和0.17%。

同比来看，2015年11月十大城市主城区二手住宅平均价格上涨12.12%，较上月扩大1.18个百分点。十大城市中，重庆、杭州、成都同比下跌，其余七个城市均上涨。具体来看，深圳涨幅最大，为41.20%；上海上涨16.56%；武汉、北京、天津、南京、广州涨幅在8.00%以内，广州上涨2.56%，涨幅最小。环比下跌城市中，重庆跌幅较大，为1.33%；杭州、成都跌幅在0.30%以内。（完）