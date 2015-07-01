6月百城住宅均价环比续涨且涨幅扩大 同比跌幅收窄--中指院

路透北京7月1日 - 中国指数研究院提供的数据显示，6月百城住宅均价环比上涨0.56%，连续第二个月上涨且涨幅扩大；同比下跌2.70%，跌幅收窄。

展望未来，央行年内第三次降息降准，将进一步降低购房成本、推动需求平稳释放、助力市场加速回暖。随着楼市成交回升，一线及部分热点二线城市库存压力将进一步减轻，房价将延续上涨趋势；而库存水平高的城市仍然面临较大的去化压力，“以价换量”仍是其未来市场的主基调，房价将保持相对平稳。

以下为中指院报告全文：

根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市新建住宅的全样本调查数据，2015年6月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为10628元/平方米，环比上涨0.56%，涨幅较上月扩大0.11个百分点。

从涨跌城市个数看，53个城市环比上涨，46个城市环比下跌，1个城市环比持平。与上月相比，本月价格环比上涨的城市数量增加5个，其中涨幅在1%以上的城市有15个，较上月增加7个；本月价格环比下跌的城市数量减少6个，其中跌幅在1%以上的城市有12个，较上月减少5个。

同比来看，全国100个城市（新建）住宅均价与2014年6月相比下跌2.70%，跌幅较上月收窄1.03个百分点。按中位数计算，全国100个城市（新建）住宅价格中位数为6991元/平方米，环比上涨1.06%，同比下跌3.39%。另外，北京、上海等十大城市（新建）住宅均价为19357元/平方米，环比上涨1.09%，涨幅较上月扩大0.10个百分点；同比仍下跌，但跌幅收窄1.51个百分点，至0.82%。

2015年6月，全国100个城市（新建）住宅均价环比上涨0.56%，涨幅扩大0.11个百分点，同比下跌2.70%，跌幅收窄1.03个百分点；十大城市（新建）住宅均价环比上涨1.09%，涨幅扩大0.10个百分点，同比下跌0.82%，跌幅收窄1.51个百分点。

货币政策方面，央行决定自2015年6月28日起有针对性地对金融机构实施定向降准，同时下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，意在提振实体经济、降低企业融资成本，并将进一步充裕房地产市场的资金面；其它政策方面，中央及地方继续释放稳定楼市信号，多种方式调整、放松住房公积金政策；供求方面，随着各类政策效应的累积，市场需求继续释放，成交加速回暖，并带动各地供应量持续放大。整体来看，6月楼市延续升温态势，百城价格指数继续上涨，环比涨幅扩大，同比跌幅继续收窄。

展望未来，央行年内第三次降息降准，将进一步降低购房成本、推动需求平稳释放、助力市场加速回暖。随着楼市成交回升，一线及部分热点二线城市库存压力将进一步减轻，房价将延续上涨趋势；而库存水平高的城市仍然面临较大的去化压力，“以价换量”仍是其未来市场的主基调，房价将保持相对平稳。

**百城（新建）住宅价格环比涨跌幅分析**

2015年6月，住宅价格环比2015年5月上涨的城市个数为53个，较上月增加5个。涨幅居前十位的城市依次是：深圳、湖州、兰州、保定、昆山、赣州、武汉、聊城、厦门、上海。其中，深圳上涨6.58%，居首位；湖州、兰州、保定、昆山、赣州涨幅在2%-3%之间；武汉、聊城、厦门、上海涨幅在1.3%-2%之间。

其他环比上涨的43个城市中，惠州、新乡等12个城市涨幅在0.8%-1.3%之间；南京、杭州等11个城市涨幅在0.5%-0.8%之间；烟台、江阴等17个城市涨幅在0.1%-0.5%之间；宿迁、洛阳、江门涨幅在0.1%以内；邯郸住宅价格与上月持平。

2015年6月，住宅价格环比2015年5月下跌的城市个数为46个，较上月减少6个。跌幅居前十位的城市依次是：马鞍山、日照、济南、昆明、乌鲁木齐、湛江、菏泽、三亚、宝鸡、徐州。其中，马鞍山跌幅超过2%，居首位；日照、济南、昆明、乌鲁木齐跌幅在1.4%-1.8%之间；湛江、菏泽、三亚、宝鸡、徐州跌幅在1.1%-1.4%之间。

其他环比下跌的36个城市中，扬州、泉州等9个城市跌幅在0.8%-1.1%之间；佛山、绍兴等12个城市跌幅在0.4%-0.8%之间；营口、海口等12个城市跌幅在0.1%-0.35%之间；衡水、台州、呼和浩特跌幅在0.1%以内。

**百城（新建）住宅价格同比涨跌幅分析**

2015年6月，住宅价格同比2014年6月上涨的城市个数为13个，上涨城市个数与上月持平。其中，深圳上涨13.67%，居首位；保定、厦门等11个城市涨幅介于1%-8%之间；连云港涨幅在1%以内。

2015年6月，住宅价格同比2014年6月下跌的城市个数为87个，下跌城市个数与上月持平。其中，桂林、三亚等13个城市跌幅超过10%；杭州、贵阳等35个城市跌幅在5%-10%之间；鄂尔多斯、兰州等34个城市跌幅在1%-5%之间；烟台、哈尔滨等5个城市跌幅在1%以内。

**十大城市（新建）住宅价格涨跌情况**

根据百城价格指数对北京、上海等十大城市（新建）住宅的全样本调查数据显示，2015年6月十大城市住宅均价为19357元/平方米，环比上涨1.09%，涨幅较上月扩大0.10个百分点。

十大城市中，重庆（主城区）、广州环比下跌，其余城市均上涨。具体来看，深圳上涨6.58%，居首位；武汉、上海涨幅超过1%，分别上涨1.98%和1.39%；其他城市涨幅均在1%以内。下跌的城市中，重庆（主城区）下跌0.45%；广州下跌0.27%。

同比来看，十大城市住宅价格同比下跌0.82%，跌幅较上月收窄1.51个百分点。十大城市中，深圳、上海同比上涨，其余城市均下跌。具体来看，深圳上涨13.67%，居首位；上海上涨3.87%。下跌的城市中，重庆（主城区）、杭州跌幅较大，分别下跌10.56%和9.15%；其他城市跌幅均在8%以内，南京下跌0.16%，跌幅最小。

**十大城市主城区二手住宅价格涨跌情况**

根据对北京等十大城市主城区二手住宅的活跃样本的调查，2015年6月，十大城市主城区二手住宅样本平均价格为27461元/平方米，环比上涨2.03%，同比上涨2.64%。

环比来看，2015年6月十大城市主城区二手住宅平均价格继续上涨，涨幅为2.03%，较上月扩大0.95个百分点。十大城市中，除重庆环比下跌外，其余城市均上涨。

具体来看，重庆下跌0.49%；在环比上涨的城市中，深圳涨幅最大，为8.59%，较上月扩大6.05个百分点；上海涨幅为2.11%，较上月扩大0.71个百分点；成都由跌转涨，涨幅为1.01%；天津、北京涨幅接近1%；武汉、南京、广州、杭州等四个城市涨幅均在0.5%-0.7%之间。

同比来看，2015年6月十大城市主城区二手住宅平均价格由跌转涨，涨幅为2.64%。十大城市中，深圳、上海、武汉同比上涨，其余城市均下跌。具体来看，深圳涨幅为19.12%，较上月扩大9.95个百分点；上海涨幅为5.75%，较上月扩大2.49个百分点；武汉涨幅为2.55%。同比下跌的城市中，杭州跌幅最大，为5.82%，较上月收窄2.97个百分点；广州跌幅为3.02%；成都跌幅为2.23%；重庆跌幅为2.01%；北京跌幅为0.73%；天津跌幅为0.83%；南京跌幅较小，为0.16%。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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