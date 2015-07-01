6月百城住宅均价环比续涨且涨幅扩大 同比跌幅收窄--中指院

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月1日 - 中国指数研究院提供的数据显示，6月百城住宅均价环比上涨0.56%，连续第二个月上涨且涨幅扩大；同比下跌2.70%，跌幅收窄。
展望未来，央行年内第三次降息降准，将进一步降低购房成本、推动需求平稳释放、助力市场加速回暖。随着楼市成交回升，一线及部分热点二线城市库存压力将进一步减轻，房价将延续上涨趋势；而库存水平高的城市仍然面临较大的去化压力，“以价换量”仍是其未来市场的主基调，房价将保持相对平稳。
以下为中指院报告全文：
根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市新建住宅的全样本调查数据，2015年6月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为10628元/平方米，环比上涨0.56%，涨幅较上月扩大0.11个百分点。
从涨跌城市个数看，53个城市环比上涨，46个城市环比下跌，1个城市环比持平。与上月相比，本月价格环比上涨的城市数量增加5个，其中涨幅在1%以上的城市有15个，较上月增加7个；本月价格环比下跌的城市数量减少6个，其中跌幅在1%以上的城市有12个，较上月减少5个。
同比来看，全国100个城市（新建）住宅均价与2014年6月相比下跌2.70%，跌幅较上月收窄1.03个百分点。按中位数计算，全国100个城市（新建）住宅价格中位数为6991元/平方米，环比上涨1.06%，同比下跌3.39%。另外，北京、上海等十大城市（新建）住宅均价为19357元/平方米，环比上涨1.09%，涨幅较上月扩大0.10个百分点；同比仍下跌，但跌幅收窄1.51个百分点，至0.82%。
2015年6月，全国100个城市（新建）住宅均价环比上涨0.56%，涨幅扩大0.11个百分点，同比下跌2.70%，跌幅收窄1.03个百分点；十大城市（新建）住宅均价环比上涨1.09%，涨幅扩大0.10个百分点，同比下跌0.82%，跌幅收窄1.51个百分点。
货币政策方面，央行决定自2015年6月28日起有针对性地对金融机构实施定向降准，同时下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，意在提振实体经济、降低企业融资成本，并将进一步充裕房地产市场的资金面；其它政策方面，中央及地方继续释放稳定楼市信号，多种方式调整、放松住房公积金政策；供求方面，随着各类政策效应的累积，市场需求继续释放，成交加速回暖，并带动各地供应量持续放大。整体来看，6月楼市延续升温态势，百城价格指数继续上涨，环比涨幅扩大，同比跌幅继续收窄。
展望未来，央行年内第三次降息降准，将进一步降低购房成本、推动需求平稳释放、助力市场加速回暖。随着楼市成交回升，一线及部分热点二线城市库存压力将进一步减轻，房价将延续上涨趋势；而库存水平高的城市仍然面临较大的去化压力，“以价换量”仍是其未来市场的主基调，房价将保持相对平稳。
**百城（新建）住宅价格环比涨跌幅分析**
2015年6月，住宅价格环比2015年5月上涨的城市个数为53个，较上月增加5个。涨幅居前十位的城市依次是：深圳、湖州、兰州、保定、昆山、赣州、武汉、聊城、厦门、上海。其中，深圳上涨6.58%，居首位；湖州、兰州、保定、昆山、赣州涨幅在2%-3%之间；武汉、聊城、厦门、上海涨幅在1.3%-2%之间。
其他环比上涨的43个城市中，惠州、新乡等12个城市涨幅在0.8%-1.3%之间；南京、杭州等11个城市涨幅在0.5%-0.8%之间；烟台、江阴等17个城市涨幅在0.1%-0.5%之间；宿迁、洛阳、江门涨幅在0.1%以内；邯郸住宅价格与上月持平。
2015年6月，住宅价格环比2015年5月下跌的城市个数为46个，较上月减少6个。跌幅居前十位的城市依次是：马鞍山、日照、济南、昆明、乌鲁木齐、湛江、菏泽、三亚、宝鸡、徐州。其中，马鞍山跌幅超过2%，居首位；日照、济南、昆明、乌鲁木齐跌幅在1.4%-1.8%之间；湛江、菏泽、三亚、宝鸡、徐州跌幅在1.1%-1.4%之间。
其他环比下跌的36个城市中，扬州、泉州等9个城市跌幅在0.8%-1.1%之间；佛山、绍兴等12个城市跌幅在0.4%-0.8%之间；营口、海口等12个城市跌幅在0.1%-0.35%之间；衡水、台州、呼和浩特跌幅在0.1%以内。
**百城（新建）住宅价格同比涨跌幅分析**
2015年6月，住宅价格同比2014年6月上涨的城市个数为13个，上涨城市个数与上月持平。其中，深圳上涨13.67%，居首位；保定、厦门等11个城市涨幅介于1%-8%之间；连云港涨幅在1%以内。
2015年6月，住宅价格同比2014年6月下跌的城市个数为87个，下跌城市个数与上月持平。其中，桂林、三亚等13个城市跌幅超过10%；杭州、贵阳等35个城市跌幅在5%-10%之间；鄂尔多斯、兰州等34个城市跌幅在1%-5%之间；烟台、哈尔滨等5个城市跌幅在1%以内。
**十大城市（新建）住宅价格涨跌情况**
根据百城价格指数对北京、上海等十大城市（新建）住宅的全样本调查数据显示，2015年6月十大城市住宅均价为19357元/平方米，环比上涨1.09%，涨幅较上月扩大0.10个百分点。
十大城市中，重庆（主城区）、广州环比下跌，其余城市均上涨。具体来看，深圳上涨6.58%，居首位；武汉、上海涨幅超过1%，分别上涨1.98%和1.39%；其他城市涨幅均在1%以内。下跌的城市中，重庆（主城区）下跌0.45%；广州下跌0.27%。
同比来看，十大城市住宅价格同比下跌0.82%，跌幅较上月收窄1.51个百分点。十大城市中，深圳、上海同比上涨，其余城市均下跌。具体来看，深圳上涨13.67%，居首位；上海上涨3.87%。下跌的城市中，重庆（主城区）、杭州跌幅较大，分别下跌10.56%和9.15%；其他城市跌幅均在8%以内，南京下跌0.16%，跌幅最小。
**十大城市主城区二手住宅价格涨跌情况**
根据对北京等十大城市主城区二手住宅的活跃样本的调查，2015年6月，十大城市主城区二手住宅样本平均价格为27461元/平方米，环比上涨2.03%，同比上涨2.64%。
环比来看，2015年6月十大城市主城区二手住宅平均价格继续上涨，涨幅为2.03%，较上月扩大0.95个百分点。十大城市中，除重庆环比下跌外，其余城市均上涨。
具体来看，重庆下跌0.49%；在环比上涨的城市中，深圳涨幅最大，为8.59%，较上月扩大6.05个百分点；上海涨幅为2.11%，较上月扩大0.71个百分点；成都由跌转涨，涨幅为1.01%；天津、北京涨幅接近1%；武汉、南京、广州、杭州等四个城市涨幅均在0.5%-0.7%之间。
同比来看，2015年6月十大城市主城区二手住宅平均价格由跌转涨，涨幅为2.64%。十大城市中，深圳、上海、武汉同比上涨，其余城市均下跌。具体来看，深圳涨幅为19.12%，较上月扩大9.95个百分点；上海涨幅为5.75%，较上月扩大2.49个百分点；武汉涨幅为2.55%。同比下跌的城市中，杭州跌幅最大，为5.82%，较上月收窄2.97个百分点；广州跌幅为3.02%；成都跌幅为2.23%；重庆跌幅为2.01%；北京跌幅为0.73%；天津跌幅为0.83%；南京跌幅较小，为0.16%。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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