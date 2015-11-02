10月中国百城住宅均价同环比连续三月上涨 楼市“银十”再发力

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京11月2日 - 中国指数研究院公布的10月百城新建住宅均价连续第三个月同比和环比双涨，且涨幅均有扩大，易居一手房价格288指数亦双涨，显示在宽松政策的持续刺激下，中国楼市延续回暖的基调。
中指院报告称，10月全国100个城市新建住宅均价环比上涨0.3%，涨幅较上月扩大0.02个百分点；同比涨幅较上月扩大0.71个百分点至2.07%。
“在持续宽松的政策环境下，购房需求将继续稳步释放；同时，随着年底临近，多数房企在年度销售目标和资金回款压力下，将采取更积极的销售策略，市场整体库存压力将继续缓解。”中指院表示。
该机构预计，不同城市仍将分化，热点城市房价或将继续平稳上涨，而库存压力较大城市将保持稳定甚至有所下调。
中指院调查显示，在百城之中，48个城市环比上涨，52个城市环比下跌，与上月相比，本月价格环比上涨的城市数量减少11个。
北京、上海等十大城市（新建）住宅均价为20,191元/平方米，环比上涨0.65%，涨幅较上月扩大0.15个百分点；同比上涨6.65%，涨幅较上月扩大1.01个百分点。
中指院指出，政策方面，央行宣布自10月24日起，降息0.25个百分点，降准0.5个百分点，持续降低购房成本，同时进一步改善企业融资环境；供应方面，本月为“银十”楼市传统旺季，房企推盘再度发力，重点城市推盘量大幅上升；成交方面，在政策刺激和房企积极销售策略推动下，成交量保持平稳。
另一家机构--易居的中国城市住房（一手房）价格288指数环比上涨0.31%，涨幅较上月缩小0.14个百分点，同比涨幅则扩大至1.41%。
经统计，监控的288个主要城市中，共有165个城市一手房价格指数环比出现上涨，上涨城市数量与上月持平。其中福建省莆田环比上涨3.88%，占据全国涨幅首位。
中国楼市今年利好不断，从降准降息，到更有针对性的“330”新政， 从金融、税收、公积金等多方面为房地产提供支持。今年央行已降息五次，最近一次双降在10月24日，基准存贷款利率降至历史低位。今年9月30日，普通住房首套房商贷首付再降至五年来最低25%，进一步为刚需和改善需求提供支持。
近一年百城住宅均价涨幅一览：（单位：%）
月份 环比 同比
2014-10 -0.4 -0.52
2014-11 -0.38 -1.57
2014-12 -0.44 -2.69
2015-01 0.21 -3.09
2015-02 -0.24 -3.84
2015-03 -0.15 -4.35
2015-04 -0.01 -4.46
2015-05 0.45 -3.73
2015-06 0.56 -2.7
2015-07 0.54 -1.38
2015-08 0.95 0.15
2015-09 0.28 1.36
2015-10 0.30 2.07
(发稿 宿泱韫； 审校 杨淑祯)
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