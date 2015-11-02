10月中国百城住宅均价同环比连续三月上涨 楼市“银十”再发力

路透北京11月2日 - 中国指数研究院公布的10月百城新建住宅均价连续第三个月同比和环比双涨，且涨幅均有扩大，易居一手房价格288指数亦双涨，显示在宽松政策的持续刺激下，中国楼市延续回暖的基调。

中指院报告称，10月全国100个城市新建住宅均价环比上涨0.3%，涨幅较上月扩大0.02个百分点；同比涨幅较上月扩大0.71个百分点至2.07%。

“在持续宽松的政策环境下，购房需求将继续稳步释放；同时，随着年底临近，多数房企在年度销售目标和资金回款压力下，将采取更积极的销售策略，市场整体库存压力将继续缓解。”中指院表示。

该机构预计，不同城市仍将分化，热点城市房价或将继续平稳上涨，而库存压力较大城市将保持稳定甚至有所下调。

中指院调查显示，在百城之中，48个城市环比上涨，52个城市环比下跌，与上月相比，本月价格环比上涨的城市数量减少11个。

北京、上海等十大城市（新建）住宅均价为20,191元/平方米，环比上涨0.65%，涨幅较上月扩大0.15个百分点；同比上涨6.65%，涨幅较上月扩大1.01个百分点。

中指院指出，政策方面，央行宣布自10月24日起，降息0.25个百分点，降准0.5个百分点，持续降低购房成本，同时进一步改善企业融资环境；供应方面，本月为“银十”楼市传统旺季，房企推盘再度发力，重点城市推盘量大幅上升；成交方面，在政策刺激和房企积极销售策略推动下，成交量保持平稳。

另一家机构--易居的中国城市住房（一手房）价格288指数环比上涨0.31%，涨幅较上月缩小0.14个百分点，同比涨幅则扩大至1.41%。

经统计，监控的288个主要城市中，共有165个城市一手房价格指数环比出现上涨，上涨城市数量与上月持平。其中福建省莆田环比上涨3.88%，占据全国涨幅首位。

中国楼市今年利好不断，从降准降息，到更有针对性的“330”新政， 从金融、税收、公积金等多方面为房地产提供支持。今年央行已降息五次，最近一次双降在10月24日，基准存贷款利率降至历史低位。今年9月30日，普通住房首套房商贷首付再降至五年来最低25%，进一步为刚需和改善需求提供支持。

近一年百城住宅均价涨幅一览：（单位：%）

月份 环比 同比

2014-10 -0.4 -0.52

2014-11 -0.38 -1.57

2014-12 -0.44 -2.69

2015-01 0.21 -3.09

2015-02 -0.24 -3.84

2015-03 -0.15 -4.35

2015-04 -0.01 -4.46

2015-05 0.45 -3.73

2015-06 0.56 -2.7

2015-07 0.54 -1.38

2015-08 0.95 0.15

2015-09 0.28 1.36

2015-10 0.30 2.07