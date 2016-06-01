5月中国百城住宅均价同环比双涨且涨幅扩大 二线热度不退

路透北京6月1日 - 中国指数研究院公布的百城新建住宅均价5月同环比双双上涨，且涨幅进一步扩大，易居一手房价格288指数亦呈现相同走势，显示中国楼市仍持续回暖，尤以二线城市为甚。

中指院报告称，5月全国100个城市新建住宅均价环比上涨1.7%，涨幅较上月扩大0.25个百分点；同比涨幅则升至两位数，较前月扩大1.36个百分点至10.34%。共有74个城市环比上涨，24个城市环比下跌，2个城市持平。

“5月百城住宅均价延续平稳上涨态势，其中一线城市涨幅与上月基本持平，二线城市涨幅进一步扩大，三线城市涨幅略有收窄。”中指院表示。

从涨跌城市个数看，环比上涨城市个数增5个至51，49个城市环比下跌。北京、上海等十大城市（新建）住宅均价环比上涨1.95%，涨幅较上月扩大0.80个百分点；同比上涨3.83%，涨幅较上月扩大2.53个百分点。

该机构称，供应方面，重点城市推盘量继续平稳释放，去化水平维持高位。需求方面，一线城市整体成交增速继续放缓，上海、深圳同环比均下滑；南京等二线热点城市政策收紧效果显现，成交量较上月有所回落，但同比涨幅仍维持在高位。

“展望未来，部分城市楼市及土地市场仍存在过热风险，政府将继续严密监控，适时出台调控政策，稳定市场发展。”中指院称。

价格方面，他们认为部分热点二线城市各类需求增长，供不应求矛盾加深，而短期内供应增长有限，房价仍存上涨动力，同时高价土地频出，也增强了未来房价上涨预期。若政府采取有效措施，抑制投资需求释放，房价涨幅或将逐渐企稳。

另一家机构--易居的中国城市住房（一手房）价格288指数环比上涨1.61%，涨幅较上月扩大0.09个百分点，同比涨幅扩大至8.84%。

经统计，监控的288个主要城市中，共有169个城市一手房价格指数环比出现上涨，上涨城市数量较上月减少8个。其中福建省厦门环比上涨5.57%，占据全国涨幅首位，江苏省南京、湖北省武汉、江苏省苏州和安徽省合肥分别以5.41%、4.80%、4.59%、4.53%的涨幅分列全国涨幅二至五位。

在百城房价指数中，涨幅居前十位的城市依次是：厦门、合肥、无锡、南京、廊坊、东莞、杭州、中山、南昌、珠海。具体来看，厦门、合肥涨幅超过5%，无锡上涨4.06%紧随其后。

受宽松信贷环境支持，中国房地产市场今年持续回暖，在一线城市收紧调控后，楼市热度迅速扩散至热点二线城市，至今未有明显降温迹象。中原地产稍早发布报告称，今年截止5月23日中国合计出现152宗地王，远高于去年全年的95宗，南京、苏州、合肥等二线城市成为今年地王出现最多的区域。

近一年百城住宅均价涨幅一览：（单位：%）

月份 环比 同比

2016-05 1.70 10.34

2016-04 1.45 8.98

2016-03 1.90 7.41

2016-02 0.60 5.25

2016-01 0.42 4.37

2015-12 0.74 4.15

2015-11 0.46 2.93

2015-10 0.30 2.07

2015-09 0.28 1.36

2015-08 0.95 0.15

2015-07 0.54 -1.38

2015-06 0.56 -2.7

2015-05 0.45 -3.73 （完）