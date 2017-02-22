中国1月70个大中城市房价指数同比升12.2% 连两月涨幅回落

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京2月22日 - 路透根据中国国家统计局周三公布数据测算，今年1月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升12.2%，涨幅较上月的12.4%收窄，为连续16个月上涨但涨幅再度回落。
从环比看，1月新建住宅销售价格较上月上涨0.2%，连续21个月上涨，涨幅低于去年12月的0.3%，且已连续四个月缩窄。
统计局数据显示，重点城市中，北京与上海1月新建住宅销售价格指数同比分别上涨24.7%和23.8%，深圳则同比上涨18.2%。
统计局表示，中国15个一线和热点二线城市自实施调控以来，市场变化明显、房价持续趋稳回落。
以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：
同比(%) 环比(%)
2017年1月 12.2 0.2
2016年12月 12.4 0.3
11月 12.6 0.6
10月 12.3 1.1
9月 11.2 2.1
8月 9.2 1.5
7月 7.9 0.8
6月 7.3 0.8
5月 6.9 0.9
4月 6.2 1.2
3月 4.9 1.1
2月 3.6 0.6
1月 2.5 0.4
2015年12月 1.6 0.3
11月 0.9 0.3
10月 0.1 0.2
9月 -0.9 0.3
8月 -2.3 0.3
7月 -3.7 0.3
6月 -4.9 0.4
该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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