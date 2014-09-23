部分银行房贷政策松绑 余额还清均算首套--报载

路透上海9月23日 - 在中国越来越多城市放松楼市限购的同时，金融机构对房贷政策也有松绑迹象。上海证券报周二引述四大银行之一消息称，房贷还清的可视为首套房，首套房利率或重回七折时代，二套房的限制也将有所松动。

上证报报导表示，从四大银行之一了解到，该银行昨天上午召开会议部署支持房地产信贷投放、加大房贷利率优惠力度的方案。

四大行包括工行 (601398.SS)(1398.HK)、农行(601288.SS)(1288.HK)、中行(601988.SS)(3988.HK)、建行(601939.SS)(0939.HK)。

报导并称，由于地区之间房地产市场发展不均衡，因而在政策实施过程中，将由各分行根据当地的实际情况确定优惠的利率标准。预计房价居高不下的一线城市的优惠力度没有二、三线城市大。

不过事实上，部分地方已经松绑了房贷政策。例如福州市政府正式发文，宣布购房人偿清购房贷款后，再次申请贷款购房的，按首贷认定；南京、杭州等地目前的首套房认定标准也是房贷还清，就算首套。

业内人士指出，尽管多地已放开限购政策，但8月楼市的数据疲弱，成交量还在持续走低。为此，房贷政策的松动，有利于释放、刺激一些自住和改善型需求。

上海易居房地产研究院副院长杨红旭认为，以目前市场情况来看，首套房贷款的放松势在必行，首套房的认定为认房不认贷、二套房利率恢复到基准利率，都会逐步成为现实。

“限贷放松一定会遵循一个原则：凡自住需求都会得到支持，但由银行把控风险。”杨红旭表示。

在江苏省会南京市最新宣布全面取消楼市限购后，目前全国范围内仍保留着限购政策的仅余北京、上海、广州、深圳、珠海、三亚六个城市。

中国主要城市8月房价同比涨幅创下20个月最低，且一线城市同比涨幅明显收窄，当月环比跌幅则进一步扩大，显示楼市单边下跌态势愈加明显。(完)

(发稿 李宏薇；审校 林高丽)

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