5月百城住宅均价环比近两年来首次转跌 房价下行之势显现

工行资管业务委托投资运作正常 没有大规模委外赎回情况
路透北京4月26日 - 随着金融监管日趋严格，银行委外投资的赎回情况备受市场关注。以资产计中国最大商业银行--工商银行周三称，今年以来该行资产管理业务的委托投资运作始终保持正常、稳定，没有大规模委外赎回的情况。
路透北京6月3日 - 最新数据显示中国房价延续两年的升势开始动摇。中国指数研究院公布的5月百城新建住宅均价环比24个月来首度下行，而易居一手房价格288指数环比连续第二个月下跌。
中指院报告称，5月全国100个城市新建住宅均价环比上涨23个月后首次转跌；同比连涨18个月，但涨幅连续第五个月缩窄。
而易居5月一手房价格288指数为1,097.9点，环比微跌0.03%，跌幅较上月扩大0.01个百分点，同比涨幅继续收窄至5.80%，全国一手房价格指数连续两个月出现下跌。
“国内房地产价格在经历近两年持续上涨之后进入调整阶段。”中指院就数据点评道， 但同时指出房地产市场基本面尚未改变，这主要基于目前宏观经济增速趋缓但整体运行仍较为平稳，全面结构改革力促经济实现有质量的增长，货币政策保持稳健并适时预调微调，城镇化进程有序推进。
中指院报告称，从短期供需情况看，市场供应增加，成交明显回落给房企销售带来较大压力，部分企业近期加大推盘力度并调整定价策略，如通过打折促销、赠精装、首付分期等多种方式加大优惠力度；这些以价换量的措施有利于促进市场成交，但一定程度上促使房价 下降。
同时，央行、地方政府陆续出台部分政策，积极引导市场预期。5月12日，“央五条” 要求商业银行首套房贷回归正常化，支持首次购房按揭贷款，提高贷款效率；部分地方政府也在尝试通过调整政策以刺激需求；另外，新华社近期连发评论正确引导市场预期，多方综合举措将有利于促进房地产市场平稳健康发展。
数据显示，5月房价下跌城市个数明显增加，62个城市环比下跌，较上月增加17个，其中跌幅在1%（含1%）以上的有30个，较上月增加14个。
北京、上海等十大城市中，八个城市环比下跌，仅北京、天津环比上涨，涨幅分别为0. 69%、0.08%；其他城市环比下跌，南京环比下跌1.36%，跌幅最大。
而在易居监控的288个城市中，一手房价格指数下跌的城市数量达到143个，较上月增加20个；31个省级行政区域中，一手房价格指数环比下降区域达17个。
今年以来中国房地产市场高位回调，进入传统旺季4、5月也未有改善，成交量始终没见 明显好转，1-4月商品房销售面积和销售额降幅进一步扩大至6.9%和7.8%。随着库存逐步积压，越来越多的开发商选择通过降价来拉动销售。
中原集团研究中心最新报告指出，一线城市房地产下滑明显，“红五月”未能再现。据其监测，40个大中城市新建住宅累计成交面积为1,963万平方米，环比4月微增5.3%。若与前四年5月份的平均成交水平相比，较2010和2011年的同期水平增长约4成，但较2012和2013年 的同期水平下滑约1成。
报告称，一线城市笼罩在观望氛围之中，尽管近期已有项目陆续降价，如北京大兴、通州、房山等郊区多个楼盘降价幅度超过10%；上海浦东新区、青浦等区域也有个别楼盘降价，但成交依旧表现逊色。中原预计，接下来房企迫于销售业绩以及资金链的双重压力，将有更多项目主动加入降价行列。（完）
近一年百城住宅均价涨幅一览：（单位：%）
月份 环比 同比
2013-05 0.81 6.9
2013-06 0.77 7.4
2013-07 0.87 7.94
2013-08 0.92 8.61
2013-09 1.07 9.48
2013-10 1.24 10.69
2013-11 0.68 10.99
2013-12 0.7 11.51
2014-01 0.63 11.1
2014-02 0.54 10.79
2014-03 0.38 10.04
2014-04 0.1 9.06
2014-05 -0.32 7.84
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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