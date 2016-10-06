中国9月百城住宅均价同环比涨幅均扩大 连续14个月双涨--中指院

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月6日 - 中国指数研究院国庆期间提供的报告显示，9月百城价格指数同比、环比连续14个月双涨，同比涨幅扩大2.89个百分点至16.64%，环比涨幅扩大0.66个百分点，为2.83%。
从涨跌城市个数看，81个城市环比上涨，18个城市环比下跌，1个城市与上月持平，环比上涨的城市数量增加13个。北京、上海等十大城市（新建）住宅均价环比上涨3.41%，涨幅较上月扩大0.69个百分点，同比上涨21.49%。
中指院称，房价过快上涨不利于市场平稳持续发展，在楼市热度不断传导的背景下，未来或将有更多城市加入政策收紧行列，政策力度也将不断强化。价格方面，部分热点城市仍存在一定的供不应求矛盾，而短期内供应增长有限，为房价调控带来压力，但在地方政府一系列收紧政策影响下，有望抑制部分投资投机需求，房价涨幅将逐步趋稳。
近一年百城住宅均价涨幅一览：（单位：%）
月份 环比 同比
2016-09 2.83 16.64
2016-08 2.17 13.75
2016-07 1.63 12.39
2016-06 1.32 11.18
2016-05 1.70 10.34
2016-04 1.45 8.98
2016-03 1.90 7.41
2016-02 0.60 5.25
2016-01 0.42 4.37
2015-12 0.74 4.15
2015-11 0.46 2.93
2015-10 0.30 2.07
2015-09 0.28 1.36
以下为中指院提供的报告全文：
根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市新建住宅的全样本调查数据，2016年9月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为12,617元/平方米，环比上涨2.83%，涨幅较上月扩大0.66个百分点。从涨跌城市个数看，81个城市环比上涨，18个城市环比下跌，1个城市与上月持平。与上月相比，本月价格环比上涨的城市数量增加13个，其中涨幅在1%以上的城市有38个，较上月增加2个；本月价格环比下跌的城市数量减少11个，其中跌幅在1%以上的城市有6个，较上月增加4个。
同比来看，全国100个城市（新建）住宅均价较去年同期上涨16.64%，涨幅较上月扩大2.89个百分点。按中位数计算，全国100个城市（新建）住宅价格中位数为7,149元/平方米，环比上涨0.52%，同比上涨0.08%。另外，北京、上海等十大城市（新建）住宅均价为24,372元/平方米，环比上涨3.41%，涨幅较上月扩大0.69个百分点；同比上涨21.49%，涨幅较上月扩大3.43个百分点。
在8月房价涨幅明显加快后，热点城市政策收紧力度加强，南京、杭州、郑州、昆山、济南、北京、天津等城市相继出台调控政策。需求端方面，通过限购、限贷等措施抑制投资投机需求；供应端方面，通过加大供应，限房价地价、严格预售监管等手段缓解供求矛盾。政策收紧预期影响下，购房者抓住政策出台前的窗口期，积极入市，将部分城市成交量推向小高峰。
展望未来，房价过快上涨不利于市场平稳持续发展，在楼市热度不断传导的背景下，未来或将有更多城市加入政策收紧行列，政策力度也将不断强化。价格方面，部分热点城市仍存在一定的供不应求矛盾，而短期内供应增长有限，为房价调控带来压力，但在地方政府一系列收紧政策影响下，有望抑制部分投资投机需求，房价涨幅将逐步趋稳。
* 百城（新建）住宅价格环比涨跌幅分析
2016年9月，住宅价格环比2016年8月上涨的城市个数为81个，较上月增加13个。涨幅居前十位的城市依次是：郑州、无锡、常州、昆山、珠海、廊坊、杭州、芜湖、赣州、福州。具体来看，郑州、无锡、常州、昆山涨幅显着，在6%-7%之间；珠海、廊坊、杭州、芜湖涨幅在5%-6%之间，赣州、福州涨幅在4.8%-5.0%之间。其他环比上涨的71个城市中，合肥、长沙等28个城市涨幅在1.0%-4.5%之间；柳州、深圳等20个城市涨幅在0.5%-1.0%之间；北海、保定等23个城市涨幅在0.5%以内。烟台房价与上月持平。
2016年9月，住宅价格环比2016年8月下跌的城市个数为18个，较上月减少11个。跌幅居前十位的城市依次是：东营、贵阳、汕头、沈阳、吉林、邯郸、鞍山、日照、长春、乌鲁木齐。其中，东营跌幅为2.04%；贵阳、汕头、沈阳、吉林、邯郸跌幅在1%-2%之间。鞍山、日照、长春、乌鲁木齐跌幅在0.55%-1.00%之间，温州、绍兴等8个城市跌幅在0.55%以内。
* 百城（新建）住宅价格同比涨跌幅分析
2016年9月，住宅价格同比2015年9月上涨的城市个数为69个，较上月减少2个。其中，惠州、昆山、东莞、深圳、廊坊、珠海涨幅较大，超过40%；南京、合肥等4个城市涨幅在30%-40%之间；苏州、上海等6个城市涨幅在20%-30%之间；杭州、北京等12个城市涨幅在10%-20%之间；福州、常州等9个城市涨幅在5%-10%之间；宁波、兰州等32个城市涨幅在5%以内。
2016年9月，住宅价格同比2015年9月下跌的城市个数为31个，较上月增加2个。其中，三亚、吉林、泰州、沈阳、鞍山跌幅超过5%；泉州、鄂尔多斯等4个城市跌幅在2%-5%之间；金华、台州等12个城市跌幅在1%-2%之间；太原、大连等10个城市跌幅在1%以内。
* 十大城市（新建）住宅价格涨跌情况
根据百城价格指数对北京、上海等十大城市（新建）住宅的全样本调查数据显示，2016年9月十大城市住宅均价为24,372元/平方米，环比上涨3.41%，涨幅较上月扩大0.69个百分点。十大城市均上涨，其中杭州上涨5.10%，居首位，涨幅较上月扩大1.39个百分点；北京、天津等5个城市涨幅在3%-4%之间；成都、武汉等4个城市涨幅在3%以内。
同比来看，十大城市住宅价格同比上涨21.49%，涨幅较上月扩大3.43个百分点。十大城市均上涨。其中深圳上涨41.88%，居首位；南京、上海、武汉、天津涨幅在20%-40%之间；杭州、北京涨幅在10%-20%之间；广州、重庆（主城区）、成都涨幅在10%以内。
* 十大城市主城区二手住宅价格涨跌情况
根据对北京等十大城市主城区二手住宅的活跃样本调查，2016年9月，十大城市主城区二手住宅样本平均价格为35,005元/平方米，环比上涨1.80%，同比上涨21.74%。
环比来看，2016年9月十大城市主城区二手住宅平均价格上涨1.80%，涨幅较上月扩大0.46个百分点。十大城市全线上涨，上涨城市数量较上月增加1个，且多数城市涨幅扩大。具体来看，武汉涨幅最大，为5.41%；天津上涨4.40%，涨幅居次位；杭州、北京、南京涨幅在2%-3%之间；广州、成都涨幅在1%-2%之间；深圳、上海、重庆涨幅在1%以内。
同比来看，2016年9月十大城市主城区二手住宅平均价格持续上涨，涨幅为21.74%，较上月扩大0.20个百分点。十大城市均上涨，上涨城市数量与上月持平，除深圳、上海外其余8个城市涨幅均较上月扩大。具体来看，天津上涨37.49%，涨幅最大；武汉上涨34.14%，涨幅次之；南京、北京、上海、杭州涨幅在20%-30%之间；深圳、广州涨幅在10%-20%之间，其中，深圳涨幅连续6个月收窄，本月上涨17.33%，较上月收窄2.95个百分点；成都、重庆涨幅在10%以内。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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