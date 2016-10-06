中国9月百城住宅均价同环比涨幅均扩大 连续14个月双涨--中指院

路透北京10月6日 - 中国指数研究院国庆期间提供的报告显示，9月百城价格指数同比、环比连续14个月双涨，同比涨幅扩大2.89个百分点至16.64%，环比涨幅扩大0.66个百分点，为2.83%。

从涨跌城市个数看，81个城市环比上涨，18个城市环比下跌，1个城市与上月持平，环比上涨的城市数量增加13个。北京、上海等十大城市（新建）住宅均价环比上涨3.41%，涨幅较上月扩大0.69个百分点，同比上涨21.49%。

中指院称，房价过快上涨不利于市场平稳持续发展，在楼市热度不断传导的背景下，未来或将有更多城市加入政策收紧行列，政策力度也将不断强化。价格方面，部分热点城市仍存在一定的供不应求矛盾，而短期内供应增长有限，为房价调控带来压力，但在地方政府一系列收紧政策影响下，有望抑制部分投资投机需求，房价涨幅将逐步趋稳。

近一年百城住宅均价涨幅一览：（单位：%）

月份 环比 同比

2016-09 2.83 16.64

2016-08 2.17 13.75

2016-07 1.63 12.39

2016-06 1.32 11.18

2016-05 1.70 10.34

2016-04 1.45 8.98

2016-03 1.90 7.41

2016-02 0.60 5.25

2016-01 0.42 4.37

2015-12 0.74 4.15

2015-11 0.46 2.93

2015-10 0.30 2.07

2015-09 0.28 1.36

以下为中指院提供的报告全文：

根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市新建住宅的全样本调查数据，2016年9月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为12,617元/平方米，环比上涨2.83%，涨幅较上月扩大0.66个百分点。从涨跌城市个数看，81个城市环比上涨，18个城市环比下跌，1个城市与上月持平。与上月相比，本月价格环比上涨的城市数量增加13个，其中涨幅在1%以上的城市有38个，较上月增加2个；本月价格环比下跌的城市数量减少11个，其中跌幅在1%以上的城市有6个，较上月增加4个。

同比来看，全国100个城市（新建）住宅均价较去年同期上涨16.64%，涨幅较上月扩大2.89个百分点。按中位数计算，全国100个城市（新建）住宅价格中位数为7,149元/平方米，环比上涨0.52%，同比上涨0.08%。另外，北京、上海等十大城市（新建）住宅均价为24,372元/平方米，环比上涨3.41%，涨幅较上月扩大0.69个百分点；同比上涨21.49%，涨幅较上月扩大3.43个百分点。

在8月房价涨幅明显加快后，热点城市政策收紧力度加强，南京、杭州、郑州、昆山、济南、北京、天津等城市相继出台调控政策。需求端方面，通过限购、限贷等措施抑制投资投机需求；供应端方面，通过加大供应，限房价地价、严格预售监管等手段缓解供求矛盾。政策收紧预期影响下，购房者抓住政策出台前的窗口期，积极入市，将部分城市成交量推向小高峰。

展望未来，房价过快上涨不利于市场平稳持续发展，在楼市热度不断传导的背景下，未来或将有更多城市加入政策收紧行列，政策力度也将不断强化。价格方面，部分热点城市仍存在一定的供不应求矛盾，而短期内供应增长有限，为房价调控带来压力，但在地方政府一系列收紧政策影响下，有望抑制部分投资投机需求，房价涨幅将逐步趋稳。

* 百城（新建）住宅价格环比涨跌幅分析

2016年9月，住宅价格环比2016年8月上涨的城市个数为81个，较上月增加13个。涨幅居前十位的城市依次是：郑州、无锡、常州、昆山、珠海、廊坊、杭州、芜湖、赣州、福州。具体来看，郑州、无锡、常州、昆山涨幅显着，在6%-7%之间；珠海、廊坊、杭州、芜湖涨幅在5%-6%之间，赣州、福州涨幅在4.8%-5.0%之间。其他环比上涨的71个城市中，合肥、长沙等28个城市涨幅在1.0%-4.5%之间；柳州、深圳等20个城市涨幅在0.5%-1.0%之间；北海、保定等23个城市涨幅在0.5%以内。烟台房价与上月持平。

2016年9月，住宅价格环比2016年8月下跌的城市个数为18个，较上月减少11个。跌幅居前十位的城市依次是：东营、贵阳、汕头、沈阳、吉林、邯郸、鞍山、日照、长春、乌鲁木齐。其中，东营跌幅为2.04%；贵阳、汕头、沈阳、吉林、邯郸跌幅在1%-2%之间。鞍山、日照、长春、乌鲁木齐跌幅在0.55%-1.00%之间，温州、绍兴等8个城市跌幅在0.55%以内。

* 百城（新建）住宅价格同比涨跌幅分析

2016年9月，住宅价格同比2015年9月上涨的城市个数为69个，较上月减少2个。其中，惠州、昆山、东莞、深圳、廊坊、珠海涨幅较大，超过40%；南京、合肥等4个城市涨幅在30%-40%之间；苏州、上海等6个城市涨幅在20%-30%之间；杭州、北京等12个城市涨幅在10%-20%之间；福州、常州等9个城市涨幅在5%-10%之间；宁波、兰州等32个城市涨幅在5%以内。

2016年9月，住宅价格同比2015年9月下跌的城市个数为31个，较上月增加2个。其中，三亚、吉林、泰州、沈阳、鞍山跌幅超过5%；泉州、鄂尔多斯等4个城市跌幅在2%-5%之间；金华、台州等12个城市跌幅在1%-2%之间；太原、大连等10个城市跌幅在1%以内。

* 十大城市（新建）住宅价格涨跌情况

根据百城价格指数对北京、上海等十大城市（新建）住宅的全样本调查数据显示，2016年9月十大城市住宅均价为24,372元/平方米，环比上涨3.41%，涨幅较上月扩大0.69个百分点。十大城市均上涨，其中杭州上涨5.10%，居首位，涨幅较上月扩大1.39个百分点；北京、天津等5个城市涨幅在3%-4%之间；成都、武汉等4个城市涨幅在3%以内。

同比来看，十大城市住宅价格同比上涨21.49%，涨幅较上月扩大3.43个百分点。十大城市均上涨。其中深圳上涨41.88%，居首位；南京、上海、武汉、天津涨幅在20%-40%之间；杭州、北京涨幅在10%-20%之间；广州、重庆（主城区）、成都涨幅在10%以内。

* 十大城市主城区二手住宅价格涨跌情况

根据对北京等十大城市主城区二手住宅的活跃样本调查，2016年9月，十大城市主城区二手住宅样本平均价格为35,005元/平方米，环比上涨1.80%，同比上涨21.74%。

环比来看，2016年9月十大城市主城区二手住宅平均价格上涨1.80%，涨幅较上月扩大0.46个百分点。十大城市全线上涨，上涨城市数量较上月增加1个，且多数城市涨幅扩大。具体来看，武汉涨幅最大，为5.41%；天津上涨4.40%，涨幅居次位；杭州、北京、南京涨幅在2%-3%之间；广州、成都涨幅在1%-2%之间；深圳、上海、重庆涨幅在1%以内。

同比来看，2016年9月十大城市主城区二手住宅平均价格持续上涨，涨幅为21.74%，较上月扩大0.20个百分点。十大城市均上涨，上涨城市数量与上月持平，除深圳、上海外其余8个城市涨幅均较上月扩大。具体来看，天津上涨37.49%，涨幅最大；武汉上涨34.14%，涨幅次之；南京、北京、上海、杭州涨幅在20%-30%之间；深圳、广州涨幅在10%-20%之间，其中，深圳涨幅连续6个月收窄，本月上涨17.33%，较上月收窄2.95个百分点；成都、重庆涨幅在10%以内。（完）