焦点：中国楼市降价盘星火渐成燎原势 但难破供需胶着困局

路透北京5月30日 （作者 宿泱韫） - 调控多年的中国楼市终于在今年显现拐点迹象，面对捂紧钱袋子的购房者，越来越多的开发商开始降价促销，但这真的会让他们重温“日光盘”的荣景吗？

业内人士表示，目前降价的幅度和力度尚不足以打破供需方胶着局面，在整体供给过剩，需求观望之下，一些地方政府通过放宽限购等救市的效果也有限；而在楼市窄幅调整之际，加大对首套购房者等刚性需求的信贷支持，才不失政策调控的题中之义。

“趋势是降价越来越多，但（接下来）遇上7、8月淡季，信贷也还偏紧，整个楼市不会有太大好转。”中原集团研究中心总监刘渊说。

他指出，供需两方目前判断还有分歧，开发商对政策放松仍存期待，加上现金流还没到撑不下去的地步，降价动力不太足，全盘降、实质性降价（如降幅在20%左右）不多；而购房者房价下行预期强烈，信贷方面也有制约，购买意愿不强。

刘渊预计，接下来三个月楼市成交不会有太大改善，但进入9月，开发商冲量的压力增大，而房地产长期低迷也非决策层所愿，他们更希望市场维持平稳。在这种情况下，预计政策面可能出现定向的针对首套购房者的倾斜，如信贷支持等，9月可能成为楼市的一个转折点。

中国住建部政策研究中心主任秦虹本周稍早认为，今年房地产市场有希望窄幅波动，政策面也不会像一些人士预计的会有明显松动，而是保持简单和稳定。个贷政策能否有效落地将决定下半年楼市是否有起色。

对于今年以来房贷偏紧的情况，央行近期口头要求商业银行提高相关贷款发放效率并合理定价。不过一些人士认为口头喊话的效果尚待观察，商业银行出于自身盈利考虑，在房贷上的改善未必会很明显。

今年以来中国房地产市场高位回调，进入传统旺季4、5月也未有改善，成交量始终没见明显好转，1-4月商品房销售面积和销售额降幅进一步扩大至6.9%和7.8%。随着库存逐步积压，越来越多的开发商选择通过降价来拉动销售。

**供需方持续胶着**

在降价盘的不断蔓延之时，中国房地产咨询机构--易居中国EJ.N旗下克而瑞信息集团(CRIC)对之做了梳理，称目前降价还是以8-9折为主，龙头和地方房企均有参与，而在降价产品类别上，主攻刚性需求。

这些特点在急于买房结婚的康女士心仪的北京一近郊楼盘上亦可体现。该新盘为某大型上市房企开发，开盘均价折扣在九折左右，户型则契合刚需和改善需求。不过，楼盘虽定位精准，开盘当日的去化并不十分如意，仍余近两成空房，当前购房人谨慎的心理可见一斑。

CRIC称，目前7-8折为少数，市场依然以8-9折为主要优惠区间；随着市场成交陷入低迷，后期市场悲观因素强化，房企降价意愿也将增强，较大幅度让利或成为常态。

“现在就是僵持局面。”某上市房企驻华东发达地级市总经理表示，开发商当前的降价还是以唤回市场关注度为主，以目前市况，降价未必能回量，开发商宁可持有存货、炒作市场、期待政策，不愿轻易调价。

但他同时指出，现在也存在开发进展放慢的困难，产品结构面临调整，开发规模也要缩减。二三线市场增长速度放缓，地产业将有新一轮的洗牌，优胜劣汰。

链家地产最新对北京住宅市场的分析称，5月纯商品住宅成交环比上涨2.9%，供应在大量入市，但是几乎没有带动成交，市场依然较冷。目前来看，观望周期还在继续，市场陷入低迷，价格下行压力较大。

链家地产市场研究部张旭认为，当前价格处于稳定止涨阶段。而随着库存的不断积压，开发商加紧出货的压力将越来越大。在本轮促销过后，如果市场情况没有明显改善，预计“实质性降价”将会真正来临，“以价换量”或会重演。

中国官方数据显示，主要城市4月房价同比涨幅降至11个月低位，环比涨幅亦持续收窄。在当前楼市进入调整的背景下，房价升势趋缓并越来越接近拐点。

**冀信贷定向支持**

尽管业界已认识到，本届政府更希望多发挥市场配置资源的作用，让房地产市场自行调整，但如何拿捏分寸，在缓慢挤泡沫的同时不至于下调过猛，严重拖累宏观经济，确实也费思量。不少人士认为，对刚需的信贷支持是一个可行的选项。

秦虹指出，一年来商品房销售面积、销售额、个人按揭贷款增速走势完全一致，个贷不能按原来政策对购房者以支持，对现在销售影响特别大。

“我们盖了这么多房子，政策是不准投资性需求进入市场的，真正需要房子的也不能买，那你建房子干什么？政府是需要在支持真实需求这方面能够真正落实。”她称，个贷不能有效落地与商业银行自身利益有关，因此多年来一直呼吁要有政策性住房金融机构给于首置稳定支持。

依赖土地财政的地方政府已深受楼市调整的压力，宁波、无锡、杭州萧山、天津滨海、铜陵、郑州、扬州、芜湖等多地开始放松调控政策，放低限购门槛；最近又有城市实际推行“限降令”，限制开盘价下调幅度以避免房价下跌过猛。

不过越来越多的业内人士倾向认为，在“分类指导”、“双向调控”原则下，中央仍会淡定以对，防止出现2008年和2011年两次楼市调整因保增长而中断的情况。地方的动作，恐怕最多带来短暂的刺激效果，不会改变市场供远大于求的格局。

中国房地产业协会副会长朱中一稍早就指出，在目前房价仍处于高位时，信贷不能全面宽松，但是若维持中性偏紧又可能加速房价的下行，因此对首次的购房者、符合单独二胎政策的人，要给予合理的政策支持。

“单纯靠限购松绑效果有限，刺激刚需更迫切、更有效。”CRIC研究中心评论称，地方政府可择机松绑限购，以降低楼市快速下行风险，但更为根本的是要针对刚需购买降低门槛，比如降低首次购房者的首付款比例和优惠的贷款利率，效果肯定更明显。（完）

(审校 张喜良)

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