3月中国70城房价涨幅升至近两年新高 上涨个数近九成（更新版）

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路透北京4月18日 - 中国楼市今年3月涨势凌厉，70城房价同比升幅创下22个月高点，环比上涨城市个数占比升至近九成，上涨过快城市集中在一线和部份热点二线城市。

路透根据中国国家统计局周一公布数据测算，3月70个大中城市新建住宅销售价格同比升4.9%，连续第六个月上升且涨幅扩大，为2014年5月以来最高点，当时为5.6%。

从环比看，3月新建住宅销售价格较上月上涨1.1%，连续第11个月上涨，涨幅较前月继续扩大。

“绝大多数城市房价环比上涨，上涨城市个数比上月大幅增加，总体涨幅扩大。”国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读称，3月70个大中城市新建商品住宅和二手住宅价格环比上涨的城市分别有62个和54个，分别比上月增加15个和20个。

据统计局测算，70个大中城市新建商品住宅和二手住宅价格环比综合平均涨幅均明显扩大，分别比上月扩大0.6和1.2个百分点。

“尽管绝大多数城市房价环比都出现上涨，但城市间涨幅差异仍然较大，上涨过快的城市主要集中在一线城市和部份热点二线城市，其房价涨幅远高于其他城市，其余二、三线城市房价走势相对平稳。”刘建伟称。

中国全国房价同比、环比走势 reut.rs/1SolHaU

全国、北京、上海、深圳房价同比涨幅 reut.rs/1SolC73

环比来看，北京、上海、南京、合肥、厦门、深圳新建商品住宅价格指数分别上涨3.3%、4.3%、3.5%、4.6%、5.4%和3.7%，居于70城前列。

同比来看，3月70个大中城市新建商品住宅和二手住宅价格上涨的城市分别有40个和46个，分别比上月增加8个和5个。其中新建商品住宅价格同比上涨的40个城市涨幅均高于上月。

今年春节过后，中国部分城市房价上涨过快，二手房跳价、交易大厅人满为患层出不穷，引发监管层关注，住建部表示，问题和矛盾主要集中在一线城市和一部分二线城市，现在的一项重要任务是稳定一线城市和部分二线城市的房价。此后上海、深圳等楼市过热地区纷纷收紧调控措施，通过提高限购门槛等措施为房地产降温。（完）

以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：

同比(%) 环比(%)

3月 4.9 1.1

2月 3.6 0.6

2016年1月 2.5 0.4

2015年12月 1.6 0.3

11月 0.9 0.3

10月 0.1 0.2

9月 -0.9 0.3

8月 -2.3 0.3

7月 -3.7 0.3

6月 -4.9 0.4

5月 -5.7 0.2

4月 -6.1 -0.01

3月 -6.1 -0.1

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）