分析：中国房地产开发商三季度或需大幅降价

图为北京市内的一片住宅区。 REUTERS/Jason Lee

路透香港6月13日 (记者 Clare Jim) - 为了实现2014年的销售目标，中国房地产开放商今年第三季度或许被迫大幅降价，大范围促销或改变发展战略。今年前五个月，很多房产开放商只实现了不到30%的销售目标。

降价有助于提升销量，降低库存，缓解中国楼市供应过剩局面，但降价需要很多房地产开发商付出利润的代价。

通过建设更多的保障房并转向商业项目，一些房地产开发商选择调整战略。

上海中原地产商业部门总经理Raymond Wei表示：“我们看到越来越多的开放商选择出租而不是出售，因为市场处于低位。通过出租，他们至少可以获得一些收入。”

信用评级机构标普本周表示，在降价的刺激下，预计中国房地产销售从6月份反弹，并预测全年销售额上升10%。

房地产咨询公司莱坊(Knight Frank)中国区估值主管Thomas Frank表示，二三线城市降价20%对于房地产销售更有利。

国家统计局周五表示，1-5月中国商品房销售额同比下降8.5%，而5月份公布的官方数据显示，今年4月，中国新建商品房均价增幅放缓至接近一年来的低位。

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在2013年创下8.14万亿元的销售记录后，开发商将今年的销售目标提高了60%，不过流动性收紧以及中国政府对房地产行业的持续调控，房地产市场增长预计放缓。

1-5月，至少13家在香港上市的中国开发商表示，销售额同比下滑，下滑幅度从个位数到逾50%不等。

华润置地(1109.HK)表示，该公司销售额下降32%，导致其只实现了全年目标的28%。

绿城中国(3900.HK)首席财务官Simon Fung表示：“市场现在非常疲弱，降价和优惠很正常。”绿城中国今年前5个月的销售额增长9%，实现了今年销售目标的35%。

在中国，很多房地产开发商会采取送装修和停车位等促销手段吸引买家。绿城中国本周推出了新一轮促销，向现有客户分发总计300亿元的现金券，用于下次购房。

Fung表示，今年下半年是否降价取决于融创中国控股有限公司(1918.HK)，后者近期刚刚收购了绿城24.3%的股权。

对于某些公司而言，降价行为行之有效。恒大地产(3333.HK)今年5月的销量同比增加28%。恒大地产在定价机制上更为大胆，上月初宣布降价15%。

恒大地产前5个月的销量增加64%，实现了销售目标的51%。根据巴克莱的数据，恒大地产今年的净杠杆率料为204%。

金英证券(Kim Eng Securities)分析师Karen Kwan表示：“对于那些销量不济且杠杆率很高的企业而言，他们的降价幅度可能更大。”称华润置地这种国有背景的开发商不太可能降价。

Kwan称，“库存量更大的城市降价幅度更大。我预计供应过剩的局面将在年底前改善，因过去几个月的新开工数量下滑。供应会在未来6-9个月下滑。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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