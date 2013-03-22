中国房地产行业高增长时代或已结束--报告

路透上海3月22日 - 中国房地产研究会和中国房地产业协会报告称，由于房地产开发行业对土地这一稀缺资源的依赖性，加之政府对房地产市场调控的常态化，房地产开发告别高增长时代或是不可阻挡的趋势。随之而来的是行业集中度的进一步提高和企业利润的普遍收窄，房地产企业的竞争格局也将日趋激烈。

第一财经日报周五引述中房协副会长朱中一表示，“房地产行业的黄金十年已经渐渐远去，简单地依靠土地增值和粗放型管理就能赢得暴利的时代已经结束，今后的十年整个行业将进入平稳发展期。”

在持续调控背景下，房地产行业的市场集中度也在不断提升。

数据显示，2012年全国商品房销售面积为11.13亿平方米，同比增长1.8%，再创历史新高。当年10强房地产开发企业销售总金额达到7,973.66亿元人民币，占500强销售总金额的32%，占比较2011年提升4个百分点；销售面积总计8,339.3万平方米，占500强总销售面积的36%，占比较上年大幅提升7个百分点。

“这种销售业绩进一步向排名靠前企业集中的数据结果表明，在房地产调控政策持续背景下企业的优胜劣汰在稳步推进，行业集中度在稳步提升。”朱中一认为。

具体来说，上述情况的出现，主要是由于排名靠前的企业，主动顺应政策和市场的敏感度更高，迅速采取了加快周转、带头降价、改变产品定位为刚需等策略。同时，龙头房企拥有更强的资金能力，实行全国化布局战略，进驻更多的城市，进一步打压了中小房企的生存空间。

虽然中国主要城市房价仍居高不下，但房企利润空间随着生产成本及行业成熟度提升等因素不断被挤压，净利普遍下降。

“盈利效率的快速滑坡表明房地产开发企业经营效率并未像销售业绩一样让人满意，企业持续成长状况堪忧。”报告指出。

报告收集的数据显示，2012年500强房地产开发企业净利润均值为4.34亿元，同比下降18.64%；现金及现金等价物余额近年来首次同比下降，为30.89亿元。

与净利下滑相关的是房企盈利效率再次下降：当年500强企业总资产收益率均值为2.15%，相比2011年下降33.31%；净资产收益率和成本费用利润率分别下降39.88%和22.89%至4.70%和14.78%。

行业龙头企业--万科(000002.SZ)业绩报告显示，2012年该公司房地产业务结算毛利率为25.84%，较2011年下降2.95个百分点；结算净利率13.08%，较2011年下降1.93个百分点。

朱中一认为，国家对房地产的调控更加强调要完善稳定房价的机制，同时土地、劳动力等要素成本不断上升，双重作用造成了房企利润普遍收窄。

为遏制中国楼市过热的势头，中国政府在“两会”(全国人大和政协会议)前夕公布新“国五条”，加大房地产调控执行力度，其中关于个人住房转让按差价征收20%个人所得税的规定引起市场震动，并导致二手房成交大增。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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