明年中国房地产限购限贷料难全面退出--CRIC

路透上海12月27日 -中国专业房地产咨询机构--易居中国EJ.N旗下克而瑞信息集团(CRIC)最近报告预计，明年以限购限贷为代表的行政性调控仍不会全面退出，不过二三线城市或会在执行层面上适当放宽。

报告指出，2013年国内房地产市场量价齐升，部分一二线城市房价飙涨，因此以限购限贷为代表的行政性调控短期内仍不会全面退出，而这也是现阶段政府的无奈之举。当务之急是加快房地产制度的改革和完善进程，为市场真正成为房地产的主导力量作好准备。

从城市层面上看，一线城市和热点二线城市限购限贷等措施短期难以退出，适当延迟改善性需求释放及抑制投资性需求，仍将是2014年的主基调，而例如房产税扩围、土地流转改革等，在一线城市先行落地机会也较大。

报告认为，大部分二、三线城市政策面将有序放宽，近几年这类城市房价呈现持续平稳增长，这主要与当地经济增长、人均收入水平提升以及货币流动性充裕等因素相关，房地产市场相对健康，政府过多的干预将有违市场性原则，这也不是新一届政府的整体态度。

“2014年，这类城市回归市场化将是大趋势，即便短期内限购限贷政策不会在明文上退出，其执行层面的松动也将成为可能。”报告称。

从房价角度看，一线城市2014年将呈现先涨后稳，其中上半年在市场惯性的作用下新盘价格仍将稳定上涨，尤其是今年底因信贷紧缩而推迟购房的需求在明年初将集中入市，这一定程度上将提升开发商销售预期，其定价也将具有更大上涨空间。

而下半年之后，政策面持续收紧的影响将持续发酵，主要的变数有两方面：其一是新一轮局部政策收紧有可能出台，目标可能是二套房贷或存量房税收；其二是预售证管理再度启动，两者无疑都将对市场交易热情造成压力，从而平抑房价涨势。

报告指出，二三线城市房价明年处于稳步上涨的轨道中，但新增供应充分释放一定程度上会削弱价格的涨势；而部分近两年市场投资过热、房价快速上涨的三线城市未来1-2年内都将进入阶段性盘整状态。

中国住建部部长姜伟新稍早曾表示，2014年要保持房地产调控政策连续性和稳定性，执行好既有调控措施。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。