未来料更多城市取消限购 棚改将托底新一轮经济增长--中指院

路透北京8月4日 - 为了应对不断下滑的房地产市场，中国各地方政府或明或暗地放松限购政策。而继呼和浩特之后，明文松绑限购的城市越来越多。中国指数研究院认为，未来限购调整城市数量将进一步增加，而棚户区改造将托底新一轮经济增长。

中指院最新报告称，中央默许地方发力，限购政策逐步退出，同时长效机制建设继续推进，以逐步取代短期调控手段。

“在库存压力大、市场下行的局势下，中央默许地方根据实际采取有效措施去库存，作为短期刺激市场最明显的取消限购方式首当其冲。”报告指出，预计未来会有更多库存量大、去化的城市加入取消限购行列。

6月末履任住建部部长的陈政高在其上任后的第一场全国住房城乡建设工作座谈会上提出，各地可以根据当地实际出台平稳房地产的相关政策，其中库存量较大的地方要千方百计消化商品房待售面积，加强房地产结构调整，完善房地产项目周边配套设施，加快行政审批速度等。

中指院认为，这意味着从中央层面上已经放开对限购等短期行政手段的限制，允许各地按照实际情况调整政策。

自呼和浩特成为首个明文取消限购的城市后，包括杭州、石家庄、苏州、济南在内的各大城市于近期密集放松限购政策，不过北京、上海、广州、深圳四大一线城市尚未对限购做出根本性调整，虽有传言，但均被否认，当地官方机构亦出面强调政策不变。

稍早中指院公布的7月百城新建住宅均价环比连续第三个月下跌 且跌幅扩大，易居一手房价格288指数环比亦连续四个月下跌。数据显示，中国房价延续调整之势，但近期各地放松限购有助于楼市下半年回稳。

**棚改托底经济增长**

今年以来房地产市场的调整给经济带来一定的下行压力，房地产投资增速放缓，房屋开工面积和销售面积同比亦双双下滑。而中指院报告认为，棚改将托底新一轮经济增长。

报告称，棚户区改造能够改善居住条件，为社会经济发展提供更多动力。

“而专门面向棚改项目提供资金支持的住宅金融事业部成立，一方面能够有效缓解棚户区改造工程建设的资金瓶颈，另一方面也促进社会协调发展的有效手段，对扩内需、转方式、促发展具有重要意义。”中指院表示。

2014年政府工作报告确定全年棚改任务为470万户，在2013年实际开工323万套的基础上大幅提升；3月，住建部副部长齐骥亦曾表示，2013-2017年底计划完成棚改1,500万套，到2020年再完成1000万套。

中指院表示，随着限购政策在多个城市的逐步退出，包括保障房建设、不动产统一登记、户籍制度改革、房地产税制立法等在内的长效机制备受关注。

报告认为，“在行政手段之外建立起完善制度，保障房地产市场实现自身健康运行，是长效机制的主要目标。”

国务院上周印发《关于进一步推进户籍制度改革的意见》，并讨论《不动产登记暂行条例（征求意见稿）》。加上6月底政治局审议深化财税体制改革总体方案以及7月初财政部部长楼继伟关于税制改革重点的讲话，都表明政府在房地产长效调控机制的建设上加快了步伐。

“我们相信，未来长效机制的建设健全指日可待，房地产调控的手段也将更为科学、有效。”报告称。（完）

(发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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