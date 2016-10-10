中国楼市政策密集影响市场预期 降温将加速来临--中指院

路透北京10月10日 - 针对国庆期间中国逾20个城市密集出台房地产调控政策，中国指数研究院周一发布报告称，考虑到本轮政策力度，并结合历次政策收紧后市场反应，可以预期未来楼市将逐步降温，成交量价回调可期。

报告指出，十一前后，一线城市及天津，合肥，郑州等20多个城市集中出台了房地产市场调控政策，从限贷、限购、土地供应、市场监管等方面进行调节，尽管政策内容及力度差异明显，但政策出台密度之频繁、范围之广泛、精准性之强，已然足以改变市场各方对于未来楼市走向的预期。

“此轮政策继续坚持了分类调控、精准施策的原则，在注重抑制投资投机性需求的同时仍然保持了对合理消费需求的支持，有利于市场回归平稳。”中指院表示。

报告将本轮政策与2011-2013年上一轮限购限贷政策做了比较，指出本轮政策中，一线城市多已回到上一轮的水平，二线城市总体力度不及上一轮，这也为未来政策根据市场变化再作调整留下空间；政策城市分化明显，各城市根据自身实际施策，政策不再“一刀切”，部分城市因时调整，多轮逐步升级。

此外，本轮以信贷政策为主，且力度更大。上一轮政策中限购政策最受关注，而此轮政策中限贷政策更为抢眼，不同城市贷款首付上限差异明显，同一城市也区分不同购房对象、普通及非普通住房等适用差异化信贷标准。

“整体来看，在政策出台后，市场将逐步形成并强化调整预期。然而，由于各个城市自身存在的需求的差异性使其在面对政策调控的过程中呈现出多样化的反应。”报告称。

报告举例，对于投资投机比重较为显着的城市，将量价波动明显。这其中就包括大城市周边因规划利好导致房价短期过快上涨的城市，以及因大城市投资客外溢形成量价快速上涨局面的城市。此轮密集调控政策明显的一个特点是二套房从购买资格和购买门槛上做出了严格的规定。二套房首付比例最高达七八成，将对抑制投资投机性购房需求产生立竿见影的效果。

对于资源稀缺供需矛盾长期存在的城市，将高位小幅回调。从本次政策对此类城市的调控来看，以北京、上海、深圳为代表的一线热点城市前期的楼市政策一直处于全国最严的状态，此次政策的进一步收紧主要是重启之前的部分政策，市场的反应也难以超出基于历史经验的预期，但高位向下小幅震荡已在所难免。

对于需求透支过快、土地供应分化的城市，成交量将回落明显。苏州、南京此次调控政策又在之前的限购基础上进行了升级，表明这些地区的需求非常强劲，超出之前的政策预期。对于这样的城市此次出台的调控政策并未涉及加大土地供应的内容，仅体现为限地价，难保后期不出现继续趋热的可能性，因此，后期从供应端加码具有较大的必要性。而合肥、杭州、郑州、福州等城市的政策明确表明加大土地供应力度的决心，这对市场上买卖双方预期的转变将起到至关重要的作用。

而需求稳定且后期供应充足的城市，量价调整有限。成都、济南、南宁等城市在此轮也加入到政策调控行列主要还是城市内部小范围过热的问题，在市场预期改变后期政策力度加大的可能性也较小。（完）