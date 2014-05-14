楼市调整期推进体制改革比救市更有价值--人民日报

路透北京5月14日 -中国部分地区房价的回落促使一些地方政府酝酿救市举措，对此中国官方媒体人民日报周三发文称，楼市调整期也是改革好时机，因地制宜提高政策效力、推进体制改革，较之救市更有价值。

文章指出，一些地方过度依赖土地财政，是救市冲动始终存在的原动力。从根本上改变这种过度依赖，需要深化财税体制改革，实现地方财权和事权的匹配，提高财政收入的可预期性和稳定性。

”无论是保持调控定力，还是重塑地方发展路径，这都是减少改革成本的好时机。在改革关联性和耦合性愈加受到重视的今天，如果只用简单的救市举措，错失了这一契机，损失的只会是未来。”文章称。

置于新型城镇化的历史方位观察，房地产市场的健康与否，关乎人民住有所居的梦想，关乎经济转型升级的成败，关乎改革爬坡过坎的深化。

文章提到，目前宏观经济仍在合理区间，货币政策保持定力，加之简政放权的深入，社会资本投资渠道拓宽，不再盲目涌向楼市，这些都在弱化房价盲目上涨的趋势。同时，伴随保障房建设、棚户区改造的推进，房地产行业健康稳定发展的环境和预期，都在不断优化。

价格有涨有跌，是市场经济的正常规律，虽然从从历史趋势来看，房地产市场大起大落的一幕很难重演，但对于个别地方政府可能的“救市冲动”，也要保持警惕。

文章指出，从“国五条”到“建立长效调控机制”，再到“分类调控”，政策内涵更加明确；这要求地方政府既要坚持市场化改革方向，增加住房供给，还要保持房地产关联行业的合理景气。

今年全国两会提出“分类调控”，主要原因在于不同城市住房供需关系不同、产业基础迥异，很难一刀切。这意味着地方需要树立主动摆脱土地财政束缚的意识，打通更加多元的发展路径。

文章提到，楼价企稳，是房价回归合理区间的必经阶段，需要正确对待。而近年来中央持续加大保障房建设、棚户区改造的力度，也为相关上下游产业的景气奠定了基础。对于中央的既定政策，地方应继续坚决落实，而非另辟蹊径、随性救市。

财政部12日发布的数据显示，4月份全国与房地产交易直接相关部分税收增速下降，房地产营业税和房地产企业所得税双双出现负增长。

国家统计局周二数据显示，1-4月全国房地产开发投资同比增长16.4%，较1-3月继续回落；商品房销售面积和销售额同比降幅分别扩大至6.9%和7.8%。新开工面积和土地购置面积同比降22.1%和7.9%，则显示开发商对前景乐观度减弱。(完)

(发稿 侯向明； 审校 沈燕/黄凯)

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