地方房地产细则仍需细化 需完善房产税相关法律--专家

路透北京4月9日 - 地方房地产细则先后推出之时，本地媒体周二报导称，中国住建部政策研究中心主任秦虹称，地方“国五条”细则仍需细化；此外，房产税的增收，需要与之相适应法律体系的进一步完善。

“近期出台的‘新国五条’延续了2010年4月‘国十条’的调控思路，即一方面抑制投机，特别是炒房投机的投资性需求，另一方面满足合理的住房需求。”中国证券报引述秦虹周一在博鳌论坛的发言称，“但包括地方政府的细则在内，‘细则不细’是政策面临的最大问题。”

她并表示，地方房地产细则之所以仍不够细致，是因为“新国五条”要求地方政府在第一季度公布房价控制目标，但并未要求公布调控细则，故外界仍需等待。

不过，其也表示，在房地产背后众多因素没有解决的情况下，房地产政策只能有限地解决问题，当前市场的总需求量仍非常大。

房价高企的一线城市--北京市近日率先宣布上调二套房购房门槛，要求购买二套房的商贷及公积金贷款的首付比例由六成提高至七成。

中国国务院3月初通知称，需要进一步完善现行住房限购措施，对房价过快上涨城市可进一步提高二套房首付比例和贷款利率。(完)

(发稿 曹巍浩; 审校 黄凯)

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