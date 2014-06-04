住建部：当前中国楼市属市场正常调节 坚持对楼市分类调控（更新版）

民生银行违规发售私银理财 以填补约30亿票据造假窟窿--财新
路透北京4月18日 - 据中国财经媒体--财新网周二报导，全国性股份制银行--民生银行北京分行航天桥支行违规向私人银行客户发售理财产品用以表外放贷，填补约30亿元人民币的票据造假窟窿。目前该支行行长张颖已被公安部门控制，支行副行长肖野“失联”尚未归案。
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路透北京6月4日 - 中国房地产下行风险正日益令市场警觉。不过中国住房和城乡建设部周三表示，整体而言当前房地产指标大多是正常的，楼市属于正常调节，政府仍将坚持分类调控的原则，保护消费需求、遏制投资需求。
住建部总经济师冯俊在国务院新闻办举行的发布会上称，房地产市场调控主要目标是追求供求平衡、市场平稳，现在的房地产市场确实出现了一定分化，有些地方库存量过大，有些地方比较短缺。
“整体的宏观调控政策是鼓励、保护消费需求，遏制投资需求。每个地方根据自己的实际情况作出判断。”冯俊说道。
对于当前房地产市场发展的基本情况，他认为总体上多数指标是正常的。新开工面积、销售面积、成交量等指标出现的负增长，与去年同期的高基数有很大关系。目前增速的下行也属于市场正常的调节。
各地房地产市场出现分化，则应继续坚持“分类调控”的基本原则加以应对。
冯俊称，对库存量大的，供过于求的城市，要执行好首套房最低首付款比例、贷款利率优惠的政策，目的是满足自住型的、改善性住房需求；对供求矛盾比较突出、房价上涨压力比较大的城市，要加快中小套型普通商品住房的供应，形成有效供给，继续遏制投资投机型需求，也要增加共有产权住房的供应。
今年以来中国房地产市场高位回调，进入传统旺季4、5月也未有改善，成交量始终没见明显好转，1-4月商品房销售面积和销售额降幅进一步扩大至6.9%和7.8%。
最新数据则显示房价延续两年的升势已开始动摇。中国指数研究院公布的5月份百城新建住宅均价环比24个月来首度下行，易居一手房价格288指数环比连续第二个月下跌。
不少地方政府迫于房地产下行压力，纷纷通过放宽限购等方式对调控政策进行微调，以期支撑当地楼市。
冯俊强调，整体的宏观调控政策是鼓励、保护消费需求，遏制投资需求。每个地方根据自己的实际情况作出判断。从其目前得到的信息还没有一个地方公开的说要取消限购。
**加快保障房建设**
中国国家主席习近平稍早已提出，今后将加快完善以市场为主满足多层次需求、以政府为主提供基本保障的住房供应体系。冯俊在发布会上称，近期保障房建设方面，将重点完善顶层设计，大力推进各类棚户区改造。
据其介绍，截至4月底，已开工保障房286万套（其中各类棚户区184万套），基本建成125万套，分别占全年目标任务的40%和25%，与去年同期基本持平。1-4月，完成保障性安居工程投资3,600亿元，比去年同期多1,100亿元。
中国目标十二五时期（2011-2015年）开工建设各类保障性住房和棚户区改造住房3,600万套（户）、2013-2017年改造各类棚户区1,000万户。
今年政府工作报告已提出，要更大规模加快棚户区改造，并明确了“改造约1亿人居住的城镇棚户区和城中村”的任务。保障性安居工程新开工700万套以上，其中各类棚户区改造470万套以上，年内基本建成480万套，同时加强配套设施建设。
住建部指出，当前住房保障还面临诸多严峻挑战，如顶层设计不够，民间资本参与保障房建设运营面临的弹簧门、玻璃门，还没有完全打破。供需矛盾突出，城镇化进程持续快于预期，推动住房及住房保障需求大幅增长。
下一步要完善住房保障顶层设计，推动出台《城镇住房保障条例》，完善民间资本参与保障房建设运营的机制，探索发展共有产权住房。推进各类棚户区改造。
在棚户区改造的资金压力问题上，冯俊表示，要加大各级财政的支持力度和金融支持，支持通过企业债的方式筹集资金，鼓励和吸引民间资金投入棚户区改造，允许一些棚户区改造可以通过商业运作模式，以丰补歉。
稍早路透获得消息称，中国央行定向国家开发银行下发再贷款，此定向的投放自4月末就已开始，近日该行又收到近千亿款项，专项用于支持棚户区改造。（完）
(发稿 沈燕/宿泱韫; 审校 黄凯)
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