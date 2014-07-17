防治楼市剧烈调整 差别化政策组合很重要--专家

北京市严禁擅自改变产业项目规划用途作居住使用--央视
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。
路透北京7月17日 - 中国国务院发展研究中心研究员张立群周四表示，目前楼市调整选拔出专业房地产开发企业，有助于提高建筑业发展水平。但如果调整非常剧烈，则会威胁到整个经济平稳增长。
张立群认为，房地产现在进入到一个转型升级的时期，下半年有针对性的调控房地产市场非常关键，选用差别性的政策组合很重要。
“整个房地产开发商的调整，据我的一些观察也开始了...这个发展我想有积极的一面，过去我们的房地产发展是比较粗放的。”他说，所以现在的调整把专业的房地产开发企业给选拔出来，这对未来房地产建筑业发展水平的提高是很重要的。
但是他也指出，如果这个调整非常剧烈，导致房地产投资大幅度下降，对整个经济平稳增长还是有影响、有威胁的。
张立群称，让各城市在调控方面能自我选择，或根据各自情况来选择，这种差别性的政策组合对下半年的房地产调控很重要。现在从下半年整个宏观调控来看，有针对性的把房地产市场的运行调控得当是非常关键的。
此外，在提到针对楼市的货币金融政策方面时，张立群表示，按揭贷款发放的条件、利率，包括首付等等这些方面有些必要的调整。
“所有这些对于及时的引导和释放大城市的买房需求都是非常积极的。而这个需求一旦积极地释放出来，开发商卖房难的问题就会迎刃而解，这样的话整个房地产的投资就不会持续下降，就有可能出现由热转稳的情况，这就会对下半年形成新的稳定因素。”他说，如果把它和制造业投资、基础设施投资结合起来，下半年整个投资的增长就是平稳的走势，这对稳增长非常关键。
统计局最新数据显示，1-6月房地产开发投资同比增速14.1%为至少过去一年最低水平，但同期全国商品房销售额同比下降6.7%，降幅较1-5月明显收窄1.8个百分点；房屋新开工面积下降16.4%，降幅亦收窄2.2个百分点。
受工业和投资增速回升带动，中国二季度经济增速小幅反弹并站上7.5%。稳增长政策将持续发挥效力，随着出口好转和内需趋稳，下半年经济料将“平着走”，实现全年7.5%左右的增长目标可能性偏大。（完）
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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