中国多地谋划楼市调控细则或显差异化--报载

路透北京3月14日 - 中国各地楼市调控政策细则出台大限临近，中国证券报周四报导称，多个地方政府近期就即将出台的房地产调控细则做出部署，上述主体对信贷和税收政策操作空间相对较小，但对购房价控制目标制定等具有一定操作空间，各地思路或显差异化 。

报导引述业内人士称，未来的“地方版”调控政策既有共同之处，又不会“一刀切”。其中，地方政府对信贷和税收政策操作空间相对较小，将更多参照相关部委窗口指导或部门细则。

“对房屋限购、房价控制目标制定、房屋销售环节管控等手段，地方政府具有一定操作空间，具体执行力度将有所不同。”报导称。

业内人士预计，从本月底开始，各地细则将陆续出台。与此前预期不同的是，不排除二三线城市率先出台细则，信号意义明显、对市场影响较大的一线城市恐不会第一个“吃螃蟹”。

报导并援引知情人士表示，北京按此前提出的“量价齐稳”调控目标，今年将对政策执行环节进行强化。作为近期房价增速较快的热点城市，北京仍握有涉及二手房领域，如最低计税价格上调等部分储备政策，并可能推出。

所谓“最低计税价格”指的是，由于二手房交易属买卖双方私下交易，虽有中介居间，但仍可能会过分隐匿实际签约价格，为避免税费流失，政府制定执行最低计税价格，用以约束买卖双方执行纳税义务。业内人士介绍，提高二手房交易的最低计税价格，可上调最低交税标准，减少二手房交易环节为避税而出现的“阴阳合同”现象。

针对“深圳出台限涨令”的媒体报导，获实名认证的深圳市规划和国土资源委在微博上表示，深圳并未出台新的限涨令政策，而是在近期房价异动的情况下，实行已两年的引导房地产开发企业理性定价的调控机制及时发挥了作用。

上海证券报同日报导称，深圳所谓的房价引导机制，是指“对超过备案价格的，房地产信息系统会自动提醒企业调整售价，以符合备案价格的要求。”据悉，在实际操作中，对于新开房源价格高过前次开盘成交均价的房源，在进行网签时被系统自动锁死，无法完成备案，这成为市场所言“限涨”的核心内容。

针对逐渐升温的房地产市场，中国政府工作报告指出要坚决抑制房地产投资投机性需求。而此前国务院已发通知称，需要进一步完善现行住房限购措施，对房价过快上涨城市可进一步提高二套房首付比例和贷款利率。（完）

(发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)

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