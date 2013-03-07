中国楼市调控加码 催生又一轮避税离婚潮

路透上海3月7日 - 上海闸北区的婚姻登记处人员本周创下一天之内受理53对夫妻离婚手续的纪录。伴侣忙着解除婚姻关系以避开更严格的房产所得税率。

武汉、南京以及宁波也出现了同样的离婚潮，离婚后分割房产，出售房屋之后不必支付最高达到20%的房产利得税。

北京当局上周表态希望地方政府严格执行法规，遏止地产投机。早在20年前就已规定卖出第二套以上住房必须缴纳利得税，但从未认真执行。因为缺乏其他投资标的，中国民众习惯将资金投资在房地产，大城市的房屋价格已连续九个月上涨。

由于规定出售五年以上唯一自用住房可免征个人所得税，一些夫妻透过离婚将房地产归属分开，以单身的身分卖出房屋以避免纳税。交易结束后再行复婚。

“这很实际，”上海房地产谘询机构International Strategic Group执行总裁Li Li表示，“很怪异，但政策迫使民众这么做。”

房屋所有人和潜在买主还在等待严格新规的实施细节，官方报纸上海日报引述杨浦区婚姻登记处的一位匿名官员报导，离婚案数量是受到避税需求推升，还出现一名孕妇前往办理离婚。

“我对他们所有人说，等交易一完成，就来这里办理复婚登记。”这名官员表示。

上海市民政局未立即回复提供全市范围数据。上海日报报导，上海市民政局婚管处副处长林克武表示，政府不愿公布这项统计数据，因担心会鼓励这种行为。

这种现象并不新鲜。2010年和2011年官方媒体曾报导，很多夫妻通过办理假离婚证，来跳过限制，购买更多房产。

“我认识一些人为了避税而离婚，”一名不愿具名的男性在浦东房地产交易中心外表示，“但我认为婚姻比房产更重要。”(完)

(编译 沈以文/杜明霞 审校 蔡美珍)

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