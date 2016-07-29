中国热点城市信贷政策收紧预期加强 短期房价仍趋涨--中指院

2015年9月11日，资料图为深圳在建的高层住宅楼。 REUTERS/Bobby Yip

路透北京7月29日 - 中国指数研究院周五发布报告称，当下一二线热点城市的高房价已经脱离基本面的支撑，下半年政府出台信贷收紧政策预期强烈，鉴于部分热点城市供不应求矛盾并未得到根本解决，未来房价上涨动力仍较强劲。

中指院报告表示，上半年一线及南京、苏州等二线城市房地产市场成交过热，部分需求被透支，且房价高企，市场观望情绪加重，下半年有效需求不足；受热点城市调控政策影响，需求释放将受到限制，且去年下半年基数较高，因此今年下半年销售面积同比下降可能性较大。

“部分热点城市在政策控制下，需求量释放受限，房价涨幅有所回落，但其供不应求矛盾并未得到根本解决，”报告称，南京、苏州、合肥等城市库存量仍明显紧缺，武汉、天津、杭州等城市库存量也明显下降。

另一方面，这些地区需求热度不断高涨，未来房价上涨动力仍较强劲，而且上半年地王频现，也为部分城市未来房价上涨埋下伏笔。

报告指出，在经历上半年房价大幅上涨后，当下一二线热点城市的高房价已经脱离基本面的支撑，下半年政府出台信贷收紧政策预期强烈，目前已有热点城市出台相关政策，未来或将有更多城市效仿。

提及深圳，报告认为，因前期大量需求提前透支，加之3月收紧政策出台，近期深圳新房及二手房成交量均明显下滑，供不应求矛盾逐渐缓解，商品住宅库存量逐步回归合理区间，新房价格涨幅已有所收窄，且近两月二手房价格已转为下跌，也将影响到新房市场预期。

经过此前较长时间的持续上涨，深圳住宅均价早已明显超越上海、北京成为全国房价最高城市，高房价及需求透支影响下，预计下半年有效需求不足，且近期深圳多家银行已收紧房贷，未来房价或将有所回调。

报告称，部分城市楼市健康有活力，具备进一步发展潜力。武汉、天津今年以来需求量大幅释放，供应相对不足，库存量明显下降，土地及住房市场相对健康，购房者和房企相对较理性，市场活跃度较高，房价保持了一段时间的上涨态势，市场参与者对这类城市市场走势预期较乐观，未来市场仍有发展空间。

最新数据显示中国房地产市场仍在高位运行，6月房价同环比均续涨，不过在部分城市相继推出限制措施以及需求前期大量预支的影响下，房价环比涨幅连续两月收窄，高位筑顶迹象初露。

当月新建商品住宅价格环比增幅前五的城市分别为：合肥（4.9%）、 厦门（4.7%）、南京（4%）、深圳（2.6%）和无锡（2.6%），一线城市中的上海和北京涨幅 也居前，分别为2.4%和2.3%。（完）