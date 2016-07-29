中国热点城市信贷政策收紧预期加强 短期房价仍趋涨--中指院

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京7月29日 - 中国指数研究院周五发布报告称，当下一二线热点城市的高房价已经脱离基本面的支撑，下半年政府出台信贷收紧政策预期强烈，鉴于部分热点城市供不应求矛盾并未得到根本解决，未来房价上涨动力仍较强劲。
中指院报告表示，上半年一线及南京、苏州等二线城市房地产市场成交过热，部分需求被透支，且房价高企，市场观望情绪加重，下半年有效需求不足；受热点城市调控政策影响，需求释放将受到限制，且去年下半年基数较高，因此今年下半年销售面积同比下降可能性较大。
“部分热点城市在政策控制下，需求量释放受限，房价涨幅有所回落，但其供不应求矛盾并未得到根本解决，”报告称，南京、苏州、合肥等城市库存量仍明显紧缺，武汉、天津、杭州等城市库存量也明显下降。
另一方面，这些地区需求热度不断高涨，未来房价上涨动力仍较强劲，而且上半年地王频现，也为部分城市未来房价上涨埋下伏笔。
报告指出，在经历上半年房价大幅上涨后，当下一二线热点城市的高房价已经脱离基本面的支撑，下半年政府出台信贷收紧政策预期强烈，目前已有热点城市出台相关政策，未来或将有更多城市效仿。
提及深圳，报告认为，因前期大量需求提前透支，加之3月收紧政策出台，近期深圳新房及二手房成交量均明显下滑，供不应求矛盾逐渐缓解，商品住宅库存量逐步回归合理区间，新房价格涨幅已有所收窄，且近两月二手房价格已转为下跌，也将影响到新房市场预期。
经过此前较长时间的持续上涨，深圳住宅均价早已明显超越上海、北京成为全国房价最高城市，高房价及需求透支影响下，预计下半年有效需求不足，且近期深圳多家银行已收紧房贷，未来房价或将有所回调。
报告称，部分城市楼市健康有活力，具备进一步发展潜力。武汉、天津今年以来需求量大幅释放，供应相对不足，库存量明显下降，土地及住房市场相对健康，购房者和房企相对较理性，市场活跃度较高，房价保持了一段时间的上涨态势，市场参与者对这类城市市场走势预期较乐观，未来市场仍有发展空间。
最新数据显示中国房地产市场仍在高位运行，6月房价同环比均续涨，不过在部分城市相继推出限制措施以及需求前期大量预支的影响下，房价环比涨幅连续两月收窄，高位筑顶迹象初露。
当月新建商品住宅价格环比增幅前五的城市分别为：合肥（4.9%）、 厦门（4.7%）、南京（4%）、深圳（2.6%）和无锡（2.6%），一线城市中的上海和北京涨幅 也居前，分别为2.4%和2.3%。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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