不动产登记制度将向社会征求意见--国务院

路透北京7月30日 - 周三召开的中国国务院常务会议讨论了《不动产登记暂行条例（征求意见稿）》，该条例强调已经发放的权属证书继续有效、已经依法享有的不动产权利不因登记机构和程序的改变而受影响。按照立法程序要求，将征求意见稿向社会公开征求意见。

刊登在政府网上的新闻稿称，目前中国发布使用城镇调查失业率数据的条件已具备。在继续使用城镇登记失业率指标的同时，由统计部门依法适时发布大城市调查失业率数据，以更加全面动态反映失业情况。

“保就业是政府重要职责，也是区间调控必须确保的民生‘下限’。”会议称。

中国人力资源社会保障部此前公布，二季度末城镇登记失业率为4.08%，与一季度持平。该失业率自2010年9月以来几乎一直维持在4.1%左右，只在2013年三季度曾降至4.04%。

会议并表示，要运用财政支持、创投引导、小额担保贷款和贴息、生产经营场地等扶持政策，促进农民工创业。

在建设领域和其他容易发生欠薪的行业推行工资保证金制度，探索建立欠薪应急周转金制度，落实工程总承包企业对农民工工资支付全面负责制度、劳动保障监察执法与刑事司法联动治理恶意欠薪和解决欠薪问题地方政府负总责制度。落实农民工与城镇职工同工同酬。

公办义务教育学校要对农民工随迁子女开放。将农民工纳入社区卫生计生服务范围，逐步将有意愿的农民工纳入城镇职工基本养老和基本医疗保险，将住房保障和公积金制度实施范围逐步扩大到农民工。

去年11月的国务院常务会议指出，将建立不动产登记信息管理基础平台，实现不动产审批、交易和登记信息在有关部门间依法依规互通共享。推动建立不动产登记信息依法公开查询系统，保证不动产交易安全。（完）

(发稿 谢衡; 审校 林高丽)

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