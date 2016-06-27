焦点：中国房企资产出表催生准REITs丰收年 权益类产品仍待产

作者 林琦

路透上海6月27日 - 众所期待的房地产投资信托基金（REITs）在中国推进缓慢，不过随着房地产开发商近阶段资产出表需求的上升，国内准REITs产品逐年增加，业内预期今年将是一个“丰收年”。

业内人士指出，由于REITs监管政策尚不明朗及税收摩擦等障碍存在，公募权益型REITs产品尚难很快出台，私募债权类准REITs产品仍将是近期主要形式，而公募债权类准REITs产品或可期待出现少量试点。

“准REITs产品在房地产证券化产品的占比将进一步提升，...今年准REITs产品的数量肯定会超过去年。”中信证券资产证券化业务线联席主管俞强表示。

2014年中信证券(600030.SS)以其两幢自有办公物业发起成立国内首单准REITs产品--中信启航，截至目前中国共发行九单准REITs产品（含公募的鹏华前海万科REITs），规模约290亿元人民币，其中去年五单共计约160亿元，今年来已有两单近29亿元，包括新城控股(601155.SS)上周刚宣布的青浦吾悦广场资产专项支持计划。

物业顾问--戴德梁行估价及顾问服务部董事、华东区主管顾悦如亦表示，目前该公司正在跟进的准REITs产品至少还有五单，估计年内都有可能成行。

对于可上市交易的权益型REITs产品在中国何时推出，近日出席中国商业地产资产证券化论坛的多位嘉宾基本回应是“等政策明朗”。确实，在中国证监会等主管部门尚未明确相关政策之前，REITs上市交易破冰的时间很难预测。

不过高和资本执行合伙人周以升较为乐观，他认为公募权益型REITs推出的条件正在日渐成熟，个人感觉这类REITs三年左右在国内推出的概率增大。

在欧美市场及新加坡、香港等亚洲市场，上市交易的权益型REITs占比相当高，比较知名的包括全球最大零售物业REIT--香港领展(0823.HK)、美国最大的上市写字楼REIT波士顿地产(BXP.N)。

与国际成熟市场的REITs不同，国内准REITs产品基本会在一定期限后回购其资产池中的房产，有些还设定回购价格，这样REITs持有人只享受稳定的租金回报及预先设定的房产升值收益，而海外REITs基本是买断房价，未来出售也是按市场价格。

**房产出表需求上升**

周以升表示，中国房地产市场正进入下半场，房企传统的“高周转、高毛利、高杠杆”的商业模式正受到挑战，房地产业的资本回报率逐步下降；而且随着二三线城市房产销售放缓，房企的表内存量房产和持有性物业规模日渐增加，需要一种新的商业模式来改变这种格局。

第一太平戴维斯上海评估部董事甘启善指出，目前上海等一线城市土地拍卖时，要求地产开发商需长期持有商业物业和部分可供租赁的商品房。由于地价高企，房产商更希望能够盘活这些沉淀资产，房地产资产证券化如ABS、REITs等融资产品的需求明显上升。

可供佐证的是，龙湖地产(0960.HK)上海公司总经理张泽林近日披露未来三年公司发展战略时，明确提出在发展传统的住宅、办公楼、商业物业等业务外，还将增加持有式的住宅和酒店式公寓等新业务，“未来，我们会做持有式的住宅，因为现在上海的土地拍卖里面，逐渐要求有持有性住宅。”

刚完成准REITs产品的新城控股尝到了甜头。该公司副总裁欧阳捷指出，REITS可以帮助企业把沉淀在资产上的资金置换出来，提高企业的资金周转率和资金使用效率；其次，它可以让资产出表，增加企业的流动资金，同时又没有增加企业的负债。 他说，通过这种类REITS的方式，公司在轻资产运营模式上作出新的探索。在深交所公开市场挂牌时该产品获得了近两倍的超额认购，说明这种模式得到资本市场高度认可，也扩大了新城吾悦品牌的影响力。

新城控股公告显示，其将旗下大型商业综合体上海青浦吾悦广场及应收债权以10.5亿元出售给东方证券旗下上海东方证券资管公司发起设立的资产专项支持计划。这是类REITS产品中首次以大型商业综合体为基础资产，也是首单以纯外部租户为主要现金流来源。

**权益类REITs市场环境尚待成熟**

REITs产品在中国的发展可谓是命运多舛。十几年前就开始研究，却因涉及房地产市场宏观调控，作为房企融资渠道之一的REITs产品暂时被搁置。2014年在证监会允许专项资产支持计划采用备案制后，房地产资产证券化才开始悄然试点，小步前行。

“我们配合证监会正在做REITs产品公募试点的研究，我们欢迎优质不动产做成标准化产品。”上海证交所债券业务部高级经理贺锐骁表示。

对于REITs产品未来发展趋势，他认为，目前的债权型REITs产品结构有待进一步完善和标准化。不少这类产品基础资产现金流不足以付息，需要更多依赖房地产原拥有人；而且退出环节不能实现市场化运作，基本上由原拥有人回购，需要发展成熟的REITs产品再融资市场及更多专业投资人。

他说，下一步需要拓展公募REITs产品，通过公开发行扩大投资人团队；而权益类REITs产品更加复杂，其定价、资产交割及专业投资人等环节需要进一步成熟。

上海一位权威人士指出，“权益类REITs产品迟迟没能出来，可能是市场环境还不成熟，散户投资者大多不了解REITs，出来后说不定把它当作IPO来炒作。”（完）