鼓励房企开展住房租赁 税收优惠政策将很快出台--中国住建部

路透北京5月6日 - 中国住房城乡建设部周五表示，将鼓励房地产开发企业开展住房租赁业务，并加大政策支持力度，住房租赁税收优惠政策文件将很快出台，稳步推进房地产投资信托基金(REITs)试点，拓展直接融资的渠道。

住建部副部长陆克华在国新办发布会上称，为培育和发展住房租赁市场，将鼓励住房租赁消费，落实提取住房公积金支付房租政策；完善公共租赁住房，推进公租房货币化；支持租赁住房建设等。

陆克华指出，中国国家住房租赁市场中，个人出租占到90%以上，企业之所以不愿意专门从事住房租赁，一是算不过帐，二是企业持有经营租赁住房，资金回笼的时间要几十年，而房地产贷款期限一般是三五年，三是租赁企业税费负担较重。

政府将从四方面扶持住房租赁企业发展。从税收方面给予优惠，对依法登记备案的住房租赁企业、机构，包括个人，给予税收优惠政策的支持，相关文件“很快会出来”。

提供金融方面的支持。支持符合条件的住房租赁企业发行债券、不动产证券化产品，稳步推进房地产投资信托基金（REITs）试点，拓展直接融资的渠道。

还要完善规划建设和用地政策。合理确定新建租赁住房建设的规模，在年度住房建设计划和住房用地供应计划中予以安排。并且，鼓励房地产开发企业开展租房租赁业务。鼓励开发企业出租库存的商品住房。

对于青年人、新市民的住房租赁需求，陆克华表示将新建中小户型为主的租赁住房、允许将商业用房按规定改建为租赁住房、允许将现有的住房按照安全、舒适、便利等要求改造后按间出租等。

他还强调，中介机构发布的信息要真实、全面、准确、及时。中介机构在房源信息发布前要经委托人同意，编制统一的房屋状况说明书，标明房屋的基本状况、水暖气配套情况、权属状况、挂牌价格或者租金、物业费等内容。

住建部将开展一次全国范围内的房地产中介专项整治行动。对于存在违法违规行为的中介机构，各地要责令限期改整，记入信用档案，取消网上签约的资格；情节严重的依法处以罚款，并列入黑名单。

陆克华还表示，培育和发展住房租赁市场是一个制度性的设计，跟阶段性的去库存有关系，但不主要是为了去库存。如，北京和上海基本不存在去库存的问题，可是特别需要发展租赁市场。

中国国务院周三召开常务会议决定，确定培育和发展住房租赁市场的措施，推进新型城镇化满足群众住房需求。（完）