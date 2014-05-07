楼市风险不可忽视但危机不宜放大 救市当三思慎行--新华

路透北京5月7日 -针对中国楼市行情5月来的急转直下，以及部分地区出台放松调控新政，新华社周三表示，当下楼市确已呈分化态势，各地冷热不均，风险固不可忽视，危机亦不宜放大。从长远来看，以长效机制来取代限购、限贷等硬性措施是大势所趋，一些地方政府选择“救市”，应当三思慎行。

“新华视点”文章援引业内专家称，从销售数据及市场预期来看，国内楼市成交回调之势已经确立。但楼市降温并不等于房价一定会出现总体下跌，或者跌幅比较大的现象，它是一个区域分化、项目分化的趋势。

上海易居房地产研究院副院长杨红旭认为，中国的宏观经济、货币政策、商品住房市场的供求情况，都决定了目前楼市是一个短周期调整，从商品住宅市场的存货量和消化速度来看，预计一年半时间基本上可以接近底部。

“新华视点”记者调查发现，业内主流观点坚持认为内地楼市仍然处于可控、可为的态势。例如，上海市住房保障与房屋管理局局长刘海生日前表示，房价受供求关系、土地价格、货币政策、市场预期等诸多因素影响，目前并没有“入冬”的迹象。

对于目前铜陵、南宁、无锡、天津滨海新区等地或放松调控，或采取部分刺激举措的行为，新华援引专家称，政府放松对市场的管制，本身无可厚非，从楼市调控的长效机制来看，也是让市场在资源配置中发挥决定性作用，但是，如果纯粹为了“救市”而出台刺激政策，则大可不必，也有悖于楼市调控的初衷。

业内人士指出，作为市场主体，开发商无论涨价，还是降价，都属于自主的商业经营行为，这正是让市场对资源配置起决定性作用的体现。从长远来看，以长效机制来取代限购、限贷等硬性措施是大势所趋，一些地方政府选择“救市”，应当三思慎行。

尽管中国京、沪等一线城市房地产热情未减，但部分二三线城市却寒意渐增。中国证券报周二报导，继南宁、无锡之后，安徽铜陵和浙江宁波也开始以不同的方式，加入“救市”队伍。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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