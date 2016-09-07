中国住建部：加强政府调控和发挥市场作用相促进 坚持因城施策

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月7日 - 中国住房和城乡建设部最新表示，完善房地产宏观调控，根据房地产市场分化的实际，坚持分类调控，因城施策；坚持加强政府调控和发挥市场作用相促进，使房地产业与经济社会发展和群众居住需求相适应。
住建部网站周二稍晚刊登该部贯彻“法治政府建设实施纲要”的实施方案，表示要建立全国房地产库存和交易监测平台，形成常态化房地产市场监测机制。
方案称，将实施住宅用地分类供应管理，完善和落实差别化税收、信贷政策；建立公开规范的住房公积金制度，改进住房公积金提取、使用、监管机制，支持居民合理住房消费。
住建部将深化行政审批制度改革，全面清理规范行政审批中介服务，坚决整治“红顶中介”，切断行政机关与中介服务机构之间的利益链，推进中介服务行业公平竞争。
在加强市场监管方面，健全新建商品房预售许可管理和现售备案制度、商品房买卖合同网签制度、商品房交易资金监管制度；加强信用体系建设，建立多部门守信联合激励和失信联合惩戒制度，同时积极探索住房城乡建设权力清单、责任清单和负面清单制度。
此前住建部等七部委发布意见，加强房地产中介管理，规定中介机构不得强迫委托人选择指定金融机构，不得将金融服务与其他服务捆绑，禁止提供首付贷等违法违规的金融产品和服务。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。