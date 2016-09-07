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中国财经 | 2016年 9月 7日 星期三 09:37 BJT

中国住建部：加强政府调控和发挥市场作用相促进 坚持因城施策

路透北京9月7日 - 中国住房和城乡建设部最新表示，完善房地产宏观调控，根据房地产市场分化的实际，坚持分类调控，因城施策；坚持加强政府调控和发挥市场作用相促进，使房地产业与经济社会发展和群众居住需求相适应。

住建部网站周二稍晚刊登该部贯彻“法治政府建设实施纲要”的实施方案，表示要建立全国房地产库存和交易监测平台，形成常态化房地产市场监测机制。

方案称，将实施住宅用地分类供应管理，完善和落实差别化税收、信贷政策；建立公开规范的住房公积金制度，改进住房公积金提取、使用、监管机制，支持居民合理住房消费。

住建部将深化行政审批制度改革，全面清理规范行政审批中介服务，坚决整治“红顶中介”，切断行政机关与中介服务机构之间的利益链，推进中介服务行业公平竞争。

在加强市场监管方面，健全新建商品房预售许可管理和现售备案制度、商品房买卖合同网签制度、商品房交易资金监管制度；加强信用体系建设，建立多部门守信联合激励和失信联合惩戒制度，同时积极探索住房城乡建设权力清单、责任清单和负面清单制度。

此前住建部等七部委发布意见，加强房地产中介管理，规定中介机构不得强迫委托人选择指定金融机构，不得将金融服务与其他服务捆绑，禁止提供首付贷等违法违规的金融产品和服务。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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