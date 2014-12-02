不动产登记条例最快年内出台 明年有望全面推行--报载

路透上海12月2日 - 中国不动产登记又有新进展。中国证券报周二称，该登记条例征求意见已结束，最快可在年内出台。另外，此前在多地开展试点的登记工作，明年也有望全面推开。

报导表示，在不动产统一登记内容中，除国有土地使用权和房屋使用权登记外，还包括耕地、草原、林地、海域使用权等的登记，涉及国土、建设、农业、林业、海洋等多个部门。

报导引述业内人士指出，上述条例的推出除对推进土改大有裨益外，在房地产税的立法和征收、实施差别化信贷政策中，完成不动产统一登记同样是重要前提，对于建立房地产调控长效机制有着积极影响。

本地官方媒体新华网6月曾报导，当时启动不动产登记的省份至少有18个，包括天津、河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、浙江、江西、山东、湖北、湖南、海南、四川、云南、陕西、甘肃和山西。

在国务院要求整合不动产登记职责，将分散在多个部门的不动产登记职责整合由国土部一个部门承担后，2014年5月国土部不动产登记局正式挂牌。

今年8月15日，《不动产登记暂行条例(征求意见稿)》向社会公开征求意见。《征求意见稿》要求，确保公安、税务、工商、审计等部门，要与登记实现信息互通共享，并保证权利人、相关利害关系人可依法查询。

国土部提出的不动产登记时间表显示：2014年基本完成各级职责整合，建立基础性制度；2015年健全配套制度，平稳有序实施；2016年全面形成制度体系，正常有效运行；2017年实现信息共享，依法公开查询。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)

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