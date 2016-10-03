前三季恒大反超万科销量居首 料全年千亿军团11家--CRIC

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海10月3日 - 据中国专业房地产咨询机构--易居中国EJ.N旗下克而瑞信息集团(CRIC)最新数据，前三季中国恒大(3333.HK)以2,805.6亿元人民币销售额跃居国内房企首位，而此前一直称冠的万科(000002.SZ)(2202.HK)则因股权纷争影响其近期房产销售，退居第二位。
克而瑞预计，今年全年房企的销售业绩明显提升，千亿房企可能达到11家，去年为七年。而中国恒大和万科两家今年有望跨越3,000亿元门槛，直接冲击年销量4,000亿元水平，而碧桂园(2007.HK)亦有望冲击3,000亿元大关，而去年国内排名前三的房企仅实现2,000多亿元水平。
据克而瑞统计，前三季万科和碧桂园分别实现销售额2,630.2亿元和2,139.3亿元；绿地集团(600606.SS)（1,720亿元）、保利地产(600048.SS)（1,570.6亿元）和中国海外地产(0688.HK)（1,349.4亿元）位居第四至第六位，华夏幸福(600340.SS)、融创中国(1918.HK)、华润置地(1109.HK)和万达集团亦跻身前十位。
目前上市房企尚未公布其月度和上半年销售数据。
克而瑞预计，绿地和保利全年基本能完成2,000亿元销售，而中国海外地产在并购中信地产后，全年完成2,000亿元业绩的可能性相当大。而融创的货值较充足，光自有项目销售便有望超1,000亿元，若年内完成与融科并表，提升幅度将更大。绿城前九月已实现销售额687亿元，预计年底前将集团代建业务纳入销售业绩以后，全年将超过1,000亿元。
华夏幸福和华润置地都将在2016年完成跨越式发展，成为“新千亿”已是大概率事件，老牌大型房企万达集团尽管主动收缩规模，但全年也有可能销售超千亿元。
展望第四季，克而瑞认为，国内绝大部分房企要完成年初制定的销售目标不成问题，大幅折扣降价冲业绩的情况预计不会发生。当前核心城市土地竞争日益激烈、供应不定，房企自身则现金回款充裕，融资渠道畅通，惜售能否增厚利润是房企当前考虑的主要问题。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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