前三季恒大反超万科销量居首 料全年千亿军团11家--CRIC

路透上海10月3日 - 据中国专业房地产咨询机构--易居中国EJ.N旗下克而瑞信息集团(CRIC)最新数据，前三季中国恒大(3333.HK)以2,805.6亿元人民币销售额跃居国内房企首位，而此前一直称冠的万科(000002.SZ)(2202.HK)则因股权纷争影响其近期房产销售，退居第二位。

克而瑞预计，今年全年房企的销售业绩明显提升，千亿房企可能达到11家，去年为七年。而中国恒大和万科两家今年有望跨越3,000亿元门槛，直接冲击年销量4,000亿元水平，而碧桂园(2007.HK)亦有望冲击3,000亿元大关，而去年国内排名前三的房企仅实现2,000多亿元水平。

据克而瑞统计，前三季万科和碧桂园分别实现销售额2,630.2亿元和2,139.3亿元；绿地集团(600606.SS)（1,720亿元）、保利地产(600048.SS)（1,570.6亿元）和中国海外地产(0688.HK)（1,349.4亿元）位居第四至第六位，华夏幸福(600340.SS)、融创中国(1918.HK)、华润置地(1109.HK)和万达集团亦跻身前十位。

目前上市房企尚未公布其月度和上半年销售数据。

克而瑞预计，绿地和保利全年基本能完成2,000亿元销售，而中国海外地产在并购中信地产后，全年完成2,000亿元业绩的可能性相当大。而融创的货值较充足，光自有项目销售便有望超1,000亿元，若年内完成与融科并表，提升幅度将更大。绿城前九月已实现销售额687亿元，预计年底前将集团代建业务纳入销售业绩以后，全年将超过1,000亿元。

华夏幸福和华润置地都将在2016年完成跨越式发展，成为“新千亿”已是大概率事件，老牌大型房企万达集团尽管主动收缩规模，但全年也有可能销售超千亿元。

展望第四季，克而瑞认为，国内绝大部分房企要完成年初制定的销售目标不成问题，大幅折扣降价冲业绩的情况预计不会发生。当前核心城市土地竞争日益激烈、供应不定，房企自身则现金回款充裕，融资渠道畅通，惜售能否增厚利润是房企当前考虑的主要问题。（完）