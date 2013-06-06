上海名列中国房地产投资与发展前景榜首--ULI

路透上海6月6日 - 全球非盈利性研究机构--城市土地学会(ULI)周四发布2013年大陆主要城市房地产投资前景分析报告，中国房地产市场的市场情绪已出现明显改观，而上海在投资及发展前景两项指标的排名中均名列第一。

报告指出，本次调查中，受访者普遍看好中国经济。大家认为，基于中国经济快速成长、巨大人口基数及高额的军费开支和技术投资，中国将在2030年前成为全球最大经济体。中国日益壮大的中产阶级及年轻一代将给国内房地产业提供巨大的发展机遇。

今年调查中，投资前景排名前四位的分别是上海、苏州、北京和武汉；而发展前景排名前三的分别是上海、苏州和广州。此前连续两年两个指标排名居首的成都，本次调查大幅后退，仅分别排名第八和第七位。

上海在受访者看来，是中国大陆最成熟、最大、最具流动性的两个房地产市场之一，各物业类型的前景排名均靠前。尽管其住宅价格呈现明显的上升趋势，但属于价格最稳定的城市之一，反映了上海房地产市场的成熟性。

而作为上海最大的工业卫星城，苏州受益于其高度集中的高科技产业，凭借自身优势成为一座充满活力的城市。报告指出，苏州今年排名上升十余位的部分原因是因投资者对中国一、二线城市进行了重新评估，这些城市的住宅销售自去年下半年起开始复苏，大家对这些城市的态度有所改观。

前两年的领头羊成都虽然今年得分仅比去年略有下降，但因其他城市得分快速上升而导致排名下降。成都近年来的快速发展导致了大家担心其中央商务区商业物业的供给过大。不过有受访者亦指出，成都的商业物业供给过大只是暂时的，成都毕竟是西南地区经济实力最强的城市。

今年是城市土地学会(Urban Land Institute)连续第三年发布大陆主要城市房地产市场分析报告，由活跃在大陆房地产行业的领军人物来评估36个中国城市的投资前景及发展前景。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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