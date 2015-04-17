中国房地产开发商今年盈利能力料进一步恶化 可能出现更多违约--标普

路透香港4月17日 - 国际评级机构标准普尔周五发布研究报告称，今年部分中国房地产商的盈利能力将会进一步恶化，不排除出现更多违约现象。

据该份名为《2014年弱势业绩如何影响中国房地产开发商的复苏前景》的报告显示，去年很多地产开发商的年度业绩较上一年明显转差。虽然大部分公司通过降价达到了预期销售目标，但总体来看2014年土地成本上升17%，低价格加之高成本使得企业盈利能力持续减弱。销售增长持续放缓可能影响这些企业未来12个月内的评级。

标准普尔预期，布局小城市的开发商将面对更大的去库存及提升盈利的压力。

标普分析师叶翱行在视频记者会表示，这主要是因为供应过剩导致行业在二、三线城市的竞争更加激烈。

“小城市的开发商面临更加不稳定的竞争环境。由于供应过剩，即使降价销售，销售状况在这一地区也未必普遍升温。”叶翱行表示。

他并强调，在增长放缓的情况下，流动性依旧是开发商面临的主要风险，对于部分已在承压的开发商而言，这一问题则尤为严峻。较低的现金结余和增多的短期债务都加重了再融资风险，尤其是那些通过其他高成本渠道融资的开发商。

在融资和政策支持方面，该报告指出，由于与2014年6月相比，行业整体信用变差，贷款人可能偏向信用状况较强和规模较大的开发商。

标普还认为，首套购房和改善型购房的需求仍会保持稳定，为今年住宅销售量的稳定提供较强基础。但由于一季度的淡季后，开发商寻求去库存意愿增强，房价仍有下调的空间。

“政策放松可能在逐步显现一些效果，尤其是一线城市和部分二线城市，但行业整体的复苏将是不平稳的。同时政府的利好政策需要时间来实现，我们预计将体现在2015年下半年。”叶翱行补充。（完）

(发稿 刘雅丽；审校 梁慧仪/林高丽)

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