惠誉预期中国房地产开发商差异化将加大

路透香港6月19日 - 评级机构惠誉周三称，中国的房地产行业已进入较为稳定的阶段，因更多的开发商主力于更高的资产流转经营模式，财务报表得以加强，且流动资金更有保证。惠誉预期，未来两、三年房地产商的差异化将会加大：一方着眼销售增长，另一方则宁愿维持毛利率。

惠誉表示，愈来愈多的内地房地产商主力开发切合首次置业及换楼人士的中小型住宅，这些公司着眼高资产流转的商业模式，虽然有利资金情况，但毛利率或会受压。

该机构认为，这种商业模式，以及开发较细规模土地但发展更多项目等模式可以持续，因二线城市的中产阶层人口增长最快。而在一线城市则有愈来愈多人搬至市郊或一些卫星城市，因市区的房价对一些中收入人士来说仍负担不起。

此外，首置及换楼市场受目前严厉的限购影响较有限。两家全国性大型房地产商--万科(000002.SZ)和保利地产(600048.SS)就是这种发展模式的佼佼者。

不过，惠誉称，这不表示该些经营策略不同的开发商会遭到边缘化，但相信它们要有出色的执行能力，例如融创中国(1918.HK)虽然主力发展部份地区的高端市场，但仍然能继续取得高增长。

惠誉称，高资产流转的经营模式风险较低，开发商在市场低潮时能有更大的财务弹性。另一方面，今年以来不少开发商把握成本较低的机会在离岸债券市场集资，补充资金并偿付到期债务。

“货如轮转”的营运模式促使这些开发商加快买入土地以加快流转。惠誉表示，每次的土地拍卖中都有不少开发商出价竞投，意味着地价上升。同时，各项投入成本例如建筑工人工资亦正在上涨，但另一方面房地产商则难以提价，令毛利率受挤压。虽然部份开发商能够将一些过去以低价买入的土地混入销售计划中，但随着这些土地储备减少，利润亦会下滑。

惠誉称，股票投资者最关注开发商的增长如何，但地价因竞争激烈而被抢高，开发商不牺牲一些盈利就难以维持增长，特别是大型的开发商因盈利基数较高，未来更难取得高增长率。

因此，该行预期未来中国房地产商的差异化将会扩大，即一批着眼于增长，而另一批则维持毛利率。该行相信，中国海外(0688.HK)过往在平衡增长和盈利之间的表现最佳。

惠誉预期，只要房价升幅保持温和，料中央政府不会出台更严厉措施。成交量大降的话会对宏观经济带来负面影响，而开发商也会减慢购地，这将损害地方政府的财政，因土地收入是它们的主要收入来源之一。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。