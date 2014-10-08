中国房地产股早盘上涨 因国内房贷政策松动

本地时间9:57,中证内地地产主题指数.CSICMREI涨1.83%，二三线地产股涨幅较大，例如华远地产(600743.SS)上涨9%，此前一度涨停；而房产龙头股万科(000002.SZ)涨逾2%。

中国股市10月1日至7日休市。而中国央行和银监会在9月30日晚间宣布，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策。这较以往“认房又认贷”的信贷政策明显松动。（完）