中国房地产股早盘上涨 因国内房贷政策松动

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透上海10月8日 - 长假过后中国股市周三恢复交易，房地产股早盘普遍出现上涨，因长假前央行和银监会宣布房贷新政，房贷政策松动将有利于提振国内楼市。
本地时间9:57,中证内地地产主题指数.CSICMREI涨1.83%，二三线地产股涨幅较大，例如华远地产(600743.SS)上涨9%，此前一度涨停；而房产龙头股万科(000002.SZ)涨逾2%。
中国股市10月1日至7日休市。而中国央行和银监会在9月30日晚间宣布，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策。这较以往“认房又认贷”的信贷政策明显松动。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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