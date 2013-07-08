阳光100总裁：房企应更注重提高盈利能力

* 现阶段地价过热对房价上涨形成压力

* 但坐拥土地就能升值的时代将要过去

* 房地产业将从注重规模向提高盈利转变

* 6月钱荒对其暂无影响

作者/宿泱韫/邵晓忆

路透北京7月8日 - 进入5,6月，中国土地市场交易明显升温，热点城市“地王”纪录不断刷新，对此，中国阳光100置业集团有限公司总裁易小迪认为，其中蕴含风险，也带来房价上涨压力，房地产企业应更注重挖掘内在潜力，提升盈利能力，才能实现良性健康发展。

易小迪对路透表示，上半年各大房企销售增长，资金面相对宽松，使之有实力购置土地，但一线城市地王频出也是对规模迷信、盲目扩张的一种警示，是开发商在成本上升之际“既恐惧又贪婪”的表现。

“现在跟前两年最大的差别是，行业扩张是有风险的，而且全行业都知道，盈利是有压力的，是采取扩张规模还是向内挖潜力?”易小迪说道。易小迪是中国最早进入房地产行业的一批人之一，上世纪90年代初与现万通控股董事长冯仑、SOHO中国(0410.HK)主席潘石屹等创立海南万通，后被人称为“万通六君子”。

他预计未来土地、资金等各方面成本压力较大，税收、建安费用也会提高，房企需提升消化成本的能力，从靠资源创造价值，转变成靠营销、产品创造价值。

今年新一轮调控政策实施以来，房价涨势略微有所遏制，但土地市场却愈发热闹，这在热点城市表现最为明显。5月以来，北京、广州、上海等已多次刷新“地王”纪录。在7月3日一日内，北京和上海同诞生地王，北京夏家胡同地块剔除保障房折合楼面价约4.1万元/平方米，为该市今年年内单价地王；上海浦东新区张江高科技园地块则以48.7亿元刷新年内总价地王。

易小迪认为，部分地区土地过热，地价涨幅超过房价，势必影响房价上涨预期，土地成本的大幅上涨意味着未来房价面临上升压力。

不过他也指出，二三线城市的房价今年以来是健康的，该公司有项目的二线城市（包括长沙、武汉等省会城市基本呈现量大增（50%左右）但房价升幅在10%以内。“大趋势看，房地产今年我们预计比去年会有大的量的增长，还会持续两三年，原因跟政策有关，松市场紧货币，限购在松，购房资格门槛越来越低。”他说道。

今年以来中国各地房价普遍上涨且地区分化加剧，即使在行政高压下，一线城市房价涨势仍然居前。5月70个大中城市新建住宅销售价格环比已连续12个月上涨，上涨城市占到65个的大多数。

**融资暂未受“钱荒”影响**

作为一家非上市房企，阳光100目前主要的外部融资渠道主要依赖信贷和信托，而现阶段信贷、信托和基金在其融资中的占比约为6:3:1。阳光100一直在筹备香港上市的计划。

“对于房地产民企来说，融资的一个变化是从过去借不到钱到现在能借到钱了，”易小迪指出，信托和基金的发展增加了融资的渠道。但相对于能较容易获得信贷和海外资本市场融资的企业，阳光100的融资成本确实有些高。目前该公司的信托平均成本在12-13%，基金融资则在15-20%。

“（这就）考验盈利能力，借高息成本，拿高地价的时候同样要盈利。”

他指出，今年上半年融资成本有所下降，仅在6月资金面稍有收紧，而“钱荒”目前对他们影响并不大，其融资信托是定期发放期限两三年的产品，且当前理财资金购买力非常活跃。

中国货币市场6月一度出现流动性紧张局面，而央行未如惯常立即施以援手，国务院和央行相继强调金融资源配置要“用好增量、盘活存量”，传递出调结构的决心。分析人士认为这意味下半年资金面将有所收紧。

创建于1999年的阳光100主要开发中国二三线城市楼盘及城市综合体，已进入包括北京、成都、济南、柳州、沈阳、武汉、广州在内等十余个城市，公司目前土地储备开发面积1,000多万平方米，易小迪表示今年下半年会增加土地储备，可能考虑在宜昌、西安、长沙、武汉等市购地。

过去几年，阳光100已从专注于住宅市场，逐步向刚需住宅与二三线城市综合体项目并举转变，目前城市综合体项目营收比例已占总营收的40%左右，未来还会进一步提高。(完)

(审校 杨淑祯)

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