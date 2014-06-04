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中国财经 | 2014年 6月 4日 星期三 15:54 BJT

住建部： 住房供应总体不足的局面短期难以改变

路透北京6月4日 - 中国住房和城乡建设部周三表示，中国住房供应总体不足的局面短期难以改变，部分城市房价上行压力依然存在。

住建部是在为国新办新闻发布会准备的新闻稿中做出上述表示的。

最新数据显示中国房价延续两年的升势开始动摇。中国指数研究院 公布的5月百城新建住宅均价环比24个月来首度下行，而易居一手房价格288指数环比连续第二个月下跌。（完）

(发稿 沈燕；撰写 宿泱韫; 审校 黄凯)

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