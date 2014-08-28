中国楼市新盘下半年料大增 加剧供应过剩及房价下跌困扰

图为北京市内的居民住宅区。 REUTERS/Jason Lee

路透香港8月28日 - 今年下半年中国房地产市场新盘推出势将大增。尽管库存上升但开发商仍坚持按原计划推盘，将对近几个月遭遇房价下跌的楼市造成双重打击。

房价从3月开始下跌，因经济放缓伤及需求，库存大幅增加，开发商开始打折。年中前后官方数据才证实了楼市的下滑，但这时开发商早已确定了2014年的完工计划。

开发商除了顶着市场供应过剩的压力推新盘外别无选择，因为按规定他们不能长时间持有未开发土地。拿地一年不开发将被罚，超过两年土地则会被收回。

急于将项目售出将使供应过剩的顽疾恶化，分析师警告称，过剩的供应需要多年才能消化。房产滞销还有更深远的意义--该行业占经济总量的逾15%，而且与钢筋和混凝土等行业息息相关。

本月稍早，佳兆业集团(1638.HK)和招商局置地(0978.HK)证实，计划在下半年推出2014年70%的项目。碧桂园(2007.HK)表示，希望在这段时间完成60%的销售目标。

开发商清理库存最常用的方法便是降价和促销。不过分析师称，银行抵押贷款收紧，开发商和购房人对价格预期存在差异，都是不利因素。

“买房人态度已经改变。他们觉得可以等，”旭辉控股集团(0884.HK)财务长游思嘉称。

随着经济降温，加之政府出台为期五年的房价遏制计划，中国一度炙手可热的楼市在今年放缓。7月新房价格连续第三个月下跌，房价下跌的大型城市数量亦创纪录，北京也在其中。

目前为止，中国海外宏洋集团(0081.HK)和景瑞控股(1862.HK)等少数小型开发商已发布获利预警。分析师预计短期内难见起色。

“不看好未来三到五年，”龙洲经讯驻北京分析师Rosealea Yao称。“如果销售上不去、库存消化的也不够快，企业将别无选择，只能减少新屋开工。”

龙湖、绿城中国(3900.HK)和花样年控股(1777.HK)等部分开发商也已表示，将根据市况放慢房屋建设。

龙湖地产(0960.HK)和万科(000002.SZ)本月表示，计划在下半年分别完成2014年拟建项目的80%和70%。

**消化库存**

路透基于中国房产信息集团(CRIC)数据的计算结果显示，截止7月底，库存较3月增加了8.4%。3月时，楼市开始加快修正。中国房产信息集团是一家总部位于上海的研究公司，追踪28个城市的楼市状况，其中大部分是一、二线城市。

CRIC表示，在这28个城市中，有18个城市消化库存的时间将超过一年，其中有两个城市需要的时间将超过两年。

CRIC称，辽宁省省会沈阳的供应过剩情况最严重，消化库存需要34.6个月。

中国海外发展(0688.HK)、碧桂园(2007.HK)、恒大地产(3333.HK)、龙湖集团、首创置业(2868.HK)和金地集团(600383.SS)在这座城市都有房地产项目。

恒大地产表示，其董事会认为随着2014年下半年销售高峰的到来，住房供应过剩的总体局面预计还将继续。该公司是中国第三大房地产开发商。

青岛供应过剩的严重程度仅次于沈阳，CRIC估计这里的库存消化时间为26.7个月。CRIC还预计，宁波、福州、无锡和中山的过剩库存需要大约23个月来消化。

在四个一线城市中，北京和深圳的过剩库存消化分别需要19.8个月和20.4个月，较上年同期增加129%和122%。

“我们的行业是被宠坏了。为什么库存放了一两年，觉得能加价卖？如果是电子产品，已经变得不值钱了。”中国最大的房地产企业万科的总裁郁亮表示。

“现金流十分重要。地产商减价卖盘把钱快些回笼，可能可以很快买地，可以做得很好。”

诸如恒大、绿城和佳兆业集团等一些房地产公司正把开发项目转移至需求更强的一线城市；而国营房地产企业招商局置地表示，正在帮助客户从银行取得按揭贷款。

中国万科称，公司还通过直接上网售房来扩大客户基础。

“我们要适应要求。不是坐在这等客人。我们要积极去拓展客源”郁亮称。(完)

(编译 王丽鑫/许娜/徐文焰；审校 王洋)

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