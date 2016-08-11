中国二线城市中苏州“首发”重启限购 南京提高二套房首付比例

路透北京8月11日 - 中国两大热点城市不约而同收紧了房地产调控。苏州市成为首个重启限购的二线城市，规定非本市户籍购买二套房需累计缴纳一年以上社保，而南京市调高除高淳和溧水之外地区的二套房首付比，高可至50%。

苏州市人民政府新闻办公室官方微信“苏州发布”周四表示，在住房信贷政策方面，居民家庭拥有一套住房且相应购房贷款未结清，再次申请商业性个人住房贷款购买普通住房的，最低首付款比例，苏州市区（不含吴江区）由40%调整为50%。

“苏州此次首次启动限购版本，很显然也开启了二线城市限购2.0版本的启动，对于其他城市是有启示意义的。”易居研究院智库中心研究总监严跃进点评道。

他称，从调控的动向来看，二线热点城市基本上会出台此类严厉的政策，主要是10个城市，包括天津、济南、郑州、武汉、合肥、南京、苏州、杭州、厦门和合肥等。此类城市房价上涨过快，多多少少后续或者说第三季度会有收紧政策的出现。

“苏州发布”刊文对“关于进一步加强苏州市区房地产市场管理的实施意见”进行了权威解读，意见规定，非本市户籍居民家庭申请购买第二套住房时，应提供自购房之日起前两年内在苏州市区累计缴纳一年及以上个人所得税缴纳证明或社会保险（城镇社会保险）缴纳证明。

南京市委宣传部新闻发布官方微信“南京发布”亦在周四表示，在保障首套房仍按前期政策执行不变的基础上，将差别化住房信贷政策再次进行调整。

具体而言，对拥有一套住房且相应购房贷款已结清的居民家庭，为改善居住条件再次申请商业性个人住房贷款购买普通住房的，除高淳、溧水执行最低首付款比例30%外，其他地区最低首付款比例调整为不低于35%；相应购房贷款未结清的居民家庭，其他地区最低首付款比例调整为不低于50%。

中原集团研究总监刘渊称，苏州和南京此举符合预期，下半年楼市预计总量放缓，城市继续分化，热点城市转移。这些热点城市共同的特征就是新房存量低，因此需求回升后，供不应求，房价快速上涨。现在供应量短期无法大幅提升，只能收紧政策，防止局部过热。

今年上半年一线及南京、苏州等二线城市房地产市场成交过热，部分需求被透支，高房价已经脱离基本面的支撑，此前召开的中央政治局会议特别指出要“抑制资产泡沫”，新华社也已针对房地产市场连发三篇评论，警惕楼市繁荣背后的金融风险、小心来势凶猛的“地王”盛宴、以及“去库存”要打持久战。

**严控土地市场**

南京和苏州均是地王频出之地，两市此前已对土地市场做出限价举措，此次新规对土地市场又推出新措施，防止过热。

南京市对土地公开出让竞价方式进行了调整，当网上竞价达到一定比例时，调整该地块所建商品住房预售条件，当网上竞价达到最高限价90%时，该地块所建商品住房必须现房销售。而在这之前，南京并没有现房销售的要求。

当网上竞价达到最高限价时，仍有两家以上单位要求继续竞买的，停止网上竞价，改为现场摇号产生竞得者，并在最高限价基础上再加一个加价幅度作为成交价。“南京发布”表示，采取该做法，主要目的是既要防止产生新的高价地，控制地价过快上涨，同时又加大土地市场供应，对缓解市场需求、稳定市场预期起到积极作用。

苏州市则表示，加大土地市场供应，对住宅用地供应计划实行动态管理，根据市场供需状况作适时调整。合理确定住宅用地供应结构，加大普通住宅用地供应（不低于70%）。

同时，调整土地供应条件。提高住宅用地竞买保证金和土地出让金首付款比例，竞买保证金由现行的20%提高到30%或以上，首付款由现行的50%提高到60%或以上；同时，缩短土地出让金付款期限，全额土地出让金支付期限调整为3个月内。

易居的严跃进称，住宅用地供应需要超过70%，这相当于给房企和购房者一个定心丸，含义是后续住宅供应会陆续跟进，购房者不必恐慌。土地市场供应充足，后续抑制房价才有真正的效果。

他指出，“调整土地供应条件”的表述上，很显然是去杠杆的操作。这使得后续拿地等策略操作方面会有资金压力。这既能够规避地王现象，也能够使得很多房企会掂量拿地的实力。换而言之，三个月内如果没有100%的土地出让金的准备，那就不能拿地。

今年堪称中国又一个地王年。据中国国土资源部消息，初步统计，受宏观经济指标持续改善影响，上半年全国土地市场逐步回稳，上半年土地出让面积和成交款双增，其中成交价款1.32万亿元人民币，同比增24.8%，房地产用地供应有逐步企稳迹象。

中国指数研究院最新公布的7月百城新建住宅价格指数中，南京环比上涨2.38%，苏州涨幅为0.23%。（完）