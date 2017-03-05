中国今年没有把房地产税草案提请常委会审议的安排--人大发言人

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海3月5日 - 中国何时全面开征房地产税一直是市场关注的焦点。中国十二届全国人大五次会议发言人傅莹周六表示，全国人大今年没有把房地产税草案提请常委会审议的安排。
傅莹在全国人大新闻会上指出，本届全国人大常委会把制定房地产税法列入了五年立法规划，这部法律涉及面比较广，也涉及到方方面面的利益，所以围绕这个问题的讨论是比较多的。
“根据我的了解，我们今年没有把房地产税草案提请常委会审议的安排。”她称。
十二届全国人大五次会议于周日（5日）上午开幕。（完）
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(发稿 边竞；审校 乔艳红)
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