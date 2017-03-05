中国今年没有把房地产税草案提请常委会审议的安排--人大发言人

路透上海3月5日 - 中国何时全面开征房地产税一直是市场关注的焦点。中国十二届全国人大五次会议发言人傅莹周六表示，全国人大今年没有把房地产税草案提请常委会审议的安排。

傅莹在全国人大新闻会上指出，本届全国人大常委会把制定房地产税法列入了五年立法规划，这部法律涉及面比较广，也涉及到方方面面的利益，所以围绕这个问题的讨论是比较多的。

“根据我的了解，我们今年没有把房地产税草案提请常委会审议的安排。”她称。

十二届全国人大五次会议于周日（5日）上午开幕。（完）

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