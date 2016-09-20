中国房地产狂热尚未严重危害经济 但已让决策层担忧--瑞银

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月20日 - 瑞银集团周二发布报告称，今年来中国房地产销售加速增长，年增速超过25%。虽然这轮狂热尚未对中国经济造成严重危害，但房地产的大幅涨势和杠杆高企已让决策者担心，未来可能出现新一轮房地产泡沫。
报告称，近期房地产市场的疯狂尚未扩展至全国大部分城市，亦未将家庭债务推过警戒线，也未带动建筑行业强劲增长。由于中国家庭的资产负债表相对健康，当前建筑业最有潜力拉动中国经济。
“如果信贷继续加速，而政府对房地产市场的狂热依然无所作为，中国经济和房地产行业面临的风险将上升。” 报告指出。
瑞银预测，未来几个月房地产市场将维持目前增长水平，但在2017年可能受销售放缓和政策收紧的影响。考虑到三四线城市仍有大量库存，料开发商将保持谨慎。
报告并称，投资者应密切关注房地产销售、新开工和房地产投资，三者近期的上行风险可能增加其中长期下行风险。与此同时，价格飙升势头的蔓延和杠杆率的提升可能激发政策进一步收紧，从而冷却房地产市场的高烧。
中国国家统计局日前公布，8月70个大中城市新建住宅销售价格同比连续第11个月上涨，且涨幅急剧扩大；分城看，一二三线城市房价同比和环比涨幅均有所扩大。
继苏州、厦门之后，中国二线城市中的杭州市也宣布，自周一(19日)起在该市部分区域实施限购政策。具体为在限制区域内，暂停向拥有一套及以上住房的非本市户籍居民家庭出售住房，包括新建商品住房和二手住房。
中国官媒--新华社日前发表时评文章称，中国房地产调控应根据市场分化实际，分类调控，因城施策，落实城市政府调控责任；房价上涨较快的城市包括部分二线城市及辐射区应出台约束性政策。（完）
(发稿 李子木；审校 孙琦子/杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。