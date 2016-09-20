中国房地产狂热尚未严重危害经济 但已让决策层担忧--瑞银

路透北京9月20日 - 瑞银集团周二发布报告称，今年来中国房地产销售加速增长，年增速超过25%。虽然这轮狂热尚未对中国经济造成严重危害，但房地产的大幅涨势和杠杆高企已让决策者担心，未来可能出现新一轮房地产泡沫。

报告称，近期房地产市场的疯狂尚未扩展至全国大部分城市，亦未将家庭债务推过警戒线，也未带动建筑行业强劲增长。由于中国家庭的资产负债表相对健康，当前建筑业最有潜力拉动中国经济。

“如果信贷继续加速，而政府对房地产市场的狂热依然无所作为，中国经济和房地产行业面临的风险将上升。” 报告指出。

瑞银预测，未来几个月房地产市场将维持目前增长水平，但在2017年可能受销售放缓和政策收紧的影响。考虑到三四线城市仍有大量库存，料开发商将保持谨慎。

报告并称，投资者应密切关注房地产销售、新开工和房地产投资，三者近期的上行风险可能增加其中长期下行风险。与此同时，价格飙升势头的蔓延和杠杆率的提升可能激发政策进一步收紧，从而冷却房地产市场的高烧。

中国国家统计局日前公布，8月70个大中城市新建住宅销售价格同比连续第11个月上涨，且涨幅急剧扩大；分城看，一二三线城市房价同比和环比涨幅均有所扩大。

继苏州、厦门之后，中国二线城市中的杭州市也宣布，自周一(19日)起在该市部分区域实施限购政策。具体为在限制区域内，暂停向拥有一套及以上住房的非本市户籍居民家庭出售住房，包括新建商品住房和二手住房。

中国官媒--新华社日前发表时评文章称，中国房地产调控应根据市场分化实际，分类调控，因城施策，落实城市政府调控责任；房价上涨较快的城市包括部分二线城市及辐射区应出台约束性政策。（完）