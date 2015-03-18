中国2月房价同比跌幅持续扩大 未来两月销售料迎“小阳春”（更新版）

图为江苏南京的一处建设工地，一名工人走在塔吊上。 REUTERS/Sean Yong

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路透北京3月18日 - 受季节性因素导致的供销不旺影响，中国2月房价同比跌幅继续小幅扩大，同时春节假期成交低迷令当月住宅销量环比大幅回落，价格并亦录得连续第十个月下跌。不过随着假期结束辅以政策暖风频吹，3月楼市料渐显春意。

路透根据中国国家统计局周三公布数据测算，2月70个大中城市新建住宅（含商品住宅和保障性住宅）销售价格同比下跌5.7%，跌幅继续小幅扩大且为连续六个月下跌。

从环比看，2月新建住宅销售价格较上月跌0.4%，连续第十个月下滑，但跌幅持平上月。

“受去年同期基数较高影响，房价同比继续下降。”统计局城市司高级统计师刘建伟就数据解读称，2月70个大中城市中新建商品住宅价格只有一个城市持平，其余全部为下降。

他并同时指出，从销量来看，2月环比因春节因素回落较多，3月份预计销售回升。

“2月份适逢春节假期，房地产进入销售淡季，...从近几年的季节变化规律看，3月份总体销量将会比2月份明显回升。”他称，2月70个大中城市新建商品住宅销量比上月减少近10万套。

不过刘建伟同时表示，值得注意的是，尽管一、二线城市2月新建商品住宅成交量回落较多，但部分三线城市在春节期间迎来了返乡置业潮，成交量回落较少，个别城市成交量甚至有所放大。

具体来看，与上月相比，70个大中城市新建商品住宅中，价格下降的城市有66个，上涨和持平的均为2个。其中最高涨幅为0.2%，最低为下降1.3%。

与上年同期相比，价格下降的城市有69个，持平的城市有1个。其中最高涨幅为持平，最低为下降10.8%。

重点城市看，北京和上海房价同比分别下跌3.6%和4.7%，广州和深圳亦分别跌6.0%和1.4%，跌幅全部有所扩大。环比来看，除深圳小幅上涨外，其余三大城市均为小幅下跌。

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中国指数研究院此前发布的“百城价格指数”报告显示，2月百城住宅均价再次同比和环比双跌，同比下降3.84%，连续第五个月下跌且跌幅持续扩大；环比则在上月短暂转升后再度下滑，跌0.24%。

**3月销量料有改善**

在经济下行压力持续加大的背景下，稳楼市仍是稳增长的缓冲器，国务院总理李克强在人大闭幕记者招待会上明确表示，要鼓励居民自住和改善性住房需求。同时，降息、降准对信贷环境的刺激作用也逐步显现。

“3月将是开发商推盘发力的月份，也是节后购房者入市动力加大的首月。加之政策和资金环境的继续宽松，未来两月销售情况将有改善，楼市有望迎来‘小阳春’。”交通银行金融研究中心研究员夏丹表示。

中原集团研究中心最新报告亦认为，总理鼓励住房消费，并表示将继续加大保障房建设力度，说明无论是从经济发展角度出发，还是从民生方面考虑，中央政府都希望保持房地产市场长期平稳的健康发展。

“从历史走势来看，信贷环境与房地产销售情况有着较大的正相关性。信贷环境的宽松，将刺激房地产销售的增长，反之，将抑制房地产销售。”中原集团报告称，“随着今年信贷环境的逐步放松，货币市场流动性将进一步释放，预计对房地产销售将产生积极的利好刺激。”

该报告并援引央行数据称，2月社会融资规模增量同比增长44%，绝对值为2009年以来的同期最高位。同时，2月新增人民币贷款同比增长58%，绝对值为近七年以来的第二高位（仅次于2009年）。其中，与住房按揭贷款紧密关联的新增居民中长期贷款2月同比增长51%，绝对值为近七年以来的最高位。

“降息、降准对信贷环境的刺激作用也逐步显现，2月社会融资规模以及人民币贷款增量均超出预期，对房地产销售将产生积极利好。”报告称，“政策暖风频吹之下，上周（3月第二周）市场成交亦渐显春意，呈现逐步回升之势。”

2015年政府工作报告对房地产市场的表述，被认为接近放松力度最大的2009年，既未提“抑制投资投机性需求”，又强调支持自住和改善性住房需求；但是在整体市场结构供过于求下，政策效应不可同日而语，更倾向于托底而非刺激。（完）

(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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