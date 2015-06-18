中国5月全国房价转升确立楼市回暖 分化加剧地方扶持仍可期（更新版）

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路透北京6月18日 - 随着330楼市新政逐渐显效及销售旺季到来，中国一线楼市迎来量价齐升的红五月，拉动官方全国房价告别一年来的环比跌势，楼市回暖得以确立。不过各地分化及投资低增长，意味着地方扶持政策仍可期。

路透根据中国国家统计局周四公布数据测算，5月70个大中城市新建住宅（含商品住宅和保障性住宅）销售价格同比下跌5.7%，为连续第九个月下跌但跌幅开始收窄，环比上涨0.2%，扭转此前一年来的下跌态势。

“5月份房价环比上涨主要是一线城市涨幅较大所致，城市间分化加剧。”国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读数据称。

他表示经测算，5月份北京、上海、广州、深圳4个一线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比普涨，四个城市环比平均分别上涨3.0%和3.8%，最高涨幅分别为6.7%和6.3%，分别比上月扩大4.9和3.9个百分点。

与一线城市的风光不同，二线城市房价整体较为稳定；大部分三线城市房价仍然下降。

统计局上周公布的房地产开发和销售数据普遍转好，前五月销售额转跌为升，同比增长3.1%，据测算5月单月的全国商品房销售面积和销售额分别大幅回升15%和24%；土地购置面积和房屋新开工面积等先行指标降幅也收窄，显示前期政策开始显效，房地产市场逐渐回暖。

此前中国央行和财政部等多部委于3月30日联手释出房地产放松政策，包括调低二套房贷最低首付比例、信贷优惠以及税收优惠政策，并加大改善性住房需求。各地也纷纷出台诸如放宽公积金政策等松绑举措。央行多次降息降准也支持楼市需求改善。

刘建伟指出，5月70个大中城市新建商品住宅和二手住宅价格环比上涨的城市分别有20个和37个，分别比上月增加了2个和9个。初步测算，5月份70城新建商品住宅价格环比综合平均涨幅比上月扩大0.7个百分点，二手住宅价格环比综合平均涨幅高于新建商品住宅。

交通银行金融研究中心高级研究员夏丹认为，二季度楼市回暖得以确立，“预计年内房地产市场成交将持续复苏，一线城市房价具有较强的上涨势头。”

夏丹分析称，楼市回暖的主要原因有三个：一是政策面的持续刺激，除了已出的货币政策和信贷政策效果显现，各地购房政策放松的步伐还未停止，如北京、天津公积金贷款首付比例的下调，湘鄂赣公积金互认扩展至三省所有城市。

二是季节性特征，二季度本为传统旺季和年内推盘的第一个高峰。三是居民置业热情高涨，加强了对量价上行的正向刺激；加之股市的财富效应显现，推升了小康家庭的投资意愿。

浏览房价图表，点选：link.reuters.com/vud94w

**政策或继续松绑，着眼于拉动投资**

尽管“红五月”住宅市场销售大幅改善，但前五月房地产投资增速仅为5.1%，成为拖累固定资产投资增速的主要因素。这可能促使楼市进一步放松措施出炉，地方政府有望成为主导力量。

房地产研究机构CRIC研究中心表示，在频频的降息、降准以及各类“救市”政策刺激下，房地产开发投资增速仍在低位徘徊，且持续下滑的趋势，不仅在一定程度上拖累整体经济增长，也阻碍了房地产行业调整的脚步。

他们预计，开发投资如此低迷表现，某种程度上将倒逼中央和地方政府出台进一步强有力的放松性政策，如公积金进一步调整、国家住房银行加快筹建等。预计“稳增长”方针下，政策利好叠加，下半年房地产开发投资将逐步低位企稳。

交行的夏丹则预计，库存消化加快的第一梯队城市今年三季度将启动推地行情，在一定程度上有望缓解后续投资的颓势。按目前销售复苏对开发前端的带动情况，若投资增速年内企稳，则该时点较可能出现在四季度，全年维持低位增长。

四大一线城市均已公布公积金新政，北京、上海两地最高贷款额度已经达到120万元，首付比例方面，广州、北京等地新政对购买首套房，贷款首付比例统一为20%，不再按照套型面积（90平方米）作出区分。

此外，《关于申请试行个人住房公积金贴息贷款业务的请示》已经原则上获得广州市住房公积金管理委员会同意，并即将征求公众意见以完善相关条款。

人民日报近日刊发时评文章称，房价暴涨暴跌的基础不复存在，整个行业将会平稳健康发展。规则健全的房地产市场，不会单边上涨。不切实际的行政干预，只会火上浇油，扭曲供需平衡，让房价更为畸形。在行政手段逐步淡出、市场力量日渐显现的当下，个别特大城市的房价在合理区间正常波动。

以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：

2015年 同比(%) 环比(%)

5月 -5.7 0.2

4月 -6.1 -0.01

3月 -6.1 -0.1

2月 -5.7 -0.4

1月 -5.1 -0.4

2014年 同比(%) 环比(%)

12月 -4.3 -0.3

11月 -3.7 -0.5

10月 -2.6 -0.8

9月 -1.3 -1.0

8月 0.5 -1.1

7月 2.5 -0.9

6月 4.2 -0.5

5月 5.6 -0.2

4月 6.7 0.1

3月 7.7 0.2

2月 8.7 0.3

1月 9.6 0.4

2013年 同比(%) 环比(%)

12月 9.9 0.4

11月 9.9 0.5

10月 9.6 0.6

9月 9.1 0.7

8月 8.3 0.8

7月 7.5 0.7

6月 6.8 0.8

5月 6 0.9

4月 4.9 1

3月 3.6 1.2

2月 2.1 1.1

1月 0.8 0.7

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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