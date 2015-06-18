中国5月全国房价转升确立楼市回暖 分化加剧地方扶持仍可期（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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路透北京6月18日 - 随着330楼市新政逐渐显效及销售旺季到来，中国一线楼市迎来量价齐升的红五月，拉动官方全国房价告别一年来的环比跌势，楼市回暖得以确立。不过各地分化及投资低增长，意味着地方扶持政策仍可期。
路透根据中国国家统计局周四公布数据测算，5月70个大中城市新建住宅（含商品住宅和保障性住宅）销售价格同比下跌5.7%，为连续第九个月下跌但跌幅开始收窄，环比上涨0.2%，扭转此前一年来的下跌态势。
“5月份房价环比上涨主要是一线城市涨幅较大所致，城市间分化加剧。”国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读数据称。
他表示经测算，5月份北京、上海、广州、深圳4个一线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比普涨，四个城市环比平均分别上涨3.0%和3.8%，最高涨幅分别为6.7%和6.3%，分别比上月扩大4.9和3.9个百分点。
与一线城市的风光不同，二线城市房价整体较为稳定；大部分三线城市房价仍然下降。
统计局上周公布的房地产开发和销售数据普遍转好，前五月销售额转跌为升，同比增长3.1%，据测算5月单月的全国商品房销售面积和销售额分别大幅回升15%和24%；土地购置面积和房屋新开工面积等先行指标降幅也收窄，显示前期政策开始显效，房地产市场逐渐回暖。
此前中国央行和财政部等多部委于3月30日联手释出房地产放松政策，包括调低二套房贷最低首付比例、信贷优惠以及税收优惠政策，并加大改善性住房需求。各地也纷纷出台诸如放宽公积金政策等松绑举措。央行多次降息降准也支持楼市需求改善。
刘建伟指出，5月70个大中城市新建商品住宅和二手住宅价格环比上涨的城市分别有20个和37个，分别比上月增加了2个和9个。初步测算，5月份70城新建商品住宅价格环比综合平均涨幅比上月扩大0.7个百分点，二手住宅价格环比综合平均涨幅高于新建商品住宅。
交通银行金融研究中心高级研究员夏丹认为，二季度楼市回暖得以确立，“预计年内房地产市场成交将持续复苏，一线城市房价具有较强的上涨势头。”
夏丹分析称，楼市回暖的主要原因有三个：一是政策面的持续刺激，除了已出的货币政策和信贷政策效果显现，各地购房政策放松的步伐还未停止，如北京、天津公积金贷款首付比例的下调，湘鄂赣公积金互认扩展至三省所有城市。
二是季节性特征，二季度本为传统旺季和年内推盘的第一个高峰。三是居民置业热情高涨，加强了对量价上行的正向刺激；加之股市的财富效应显现，推升了小康家庭的投资意愿。
浏览房价图表，点选：link.reuters.com/vud94w
**政策或继续松绑，着眼于拉动投资**
尽管“红五月”住宅市场销售大幅改善，但前五月房地产投资增速仅为5.1%，成为拖累固定资产投资增速的主要因素。这可能促使楼市进一步放松措施出炉，地方政府有望成为主导力量。
房地产研究机构CRIC研究中心表示，在频频的降息、降准以及各类“救市”政策刺激下，房地产开发投资增速仍在低位徘徊，且持续下滑的趋势，不仅在一定程度上拖累整体经济增长，也阻碍了房地产行业调整的脚步。
他们预计，开发投资如此低迷表现，某种程度上将倒逼中央和地方政府出台进一步强有力的放松性政策，如公积金进一步调整、国家住房银行加快筹建等。预计“稳增长”方针下，政策利好叠加，下半年房地产开发投资将逐步低位企稳。
交行的夏丹则预计，库存消化加快的第一梯队城市今年三季度将启动推地行情，在一定程度上有望缓解后续投资的颓势。按目前销售复苏对开发前端的带动情况，若投资增速年内企稳，则该时点较可能出现在四季度，全年维持低位增长。
四大一线城市均已公布公积金新政，北京、上海两地最高贷款额度已经达到120万元，首付比例方面，广州、北京等地新政对购买首套房，贷款首付比例统一为20%，不再按照套型面积（90平方米）作出区分。
此外，《关于申请试行个人住房公积金贴息贷款业务的请示》已经原则上获得广州市住房公积金管理委员会同意，并即将征求公众意见以完善相关条款。
人民日报近日刊发时评文章称，房价暴涨暴跌的基础不复存在，整个行业将会平稳健康发展。规则健全的房地产市场，不会单边上涨。不切实际的行政干预，只会火上浇油，扭曲供需平衡，让房价更为畸形。在行政手段逐步淡出、市场力量日渐显现的当下，个别特大城市的房价在合理区间正常波动。
以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：
2015年 同比(%) 环比(%)
5月 -5.7 0.2
4月 -6.1 -0.01
3月 -6.1 -0.1
2月 -5.7 -0.4
1月 -5.1 -0.4
2014年 同比(%) 环比(%)
12月 -4.3 -0.3
11月 -3.7 -0.5
10月 -2.6 -0.8
9月 -1.3 -1.0
8月 0.5 -1.1
7月 2.5 -0.9
6月 4.2 -0.5
5月 5.6 -0.2
4月 6.7 0.1
3月 7.7 0.2
2月 8.7 0.3
1月 9.6 0.4
2013年 同比(%) 环比(%)
12月 9.9 0.4
11月 9.9 0.5
10月 9.6 0.6
9月 9.1 0.7
8月 8.3 0.8
7月 7.5 0.7
6月 6.8 0.8
5月 6 0.9
4月 4.9 1
3月 3.6 1.2
2月 2.1 1.1
1月 0.8 0.7
该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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