中国海外今年销售目标至少1800亿港元 冀六个月内完成收购（更新版）

（新增管理层言论）

路透香港3月18日 - 中国房地产龙头企业--中国海外发展(0688.HK)周五宣布，去年度净利按年升22.5%，继续达到公司设订每年盈利增长不低于两成的长期指标。该公司并表示，在不考虑中信地产并购的影响下，力争今年合同销售目标不少于1,800亿港元，与去年基本持平。

中国海外主席郝建民在业务发布会表示，就收购中信股份(0267.HK)内地住宅房地产资产的交易，希望能在五至六个月内完成。至于总值310亿元人民币(370.8亿港元)的收购代价中，其中73.56亿元将透过转让资产支付，他表示，目前转让的资产包尚未确定。但分析师估计，中国海外可能将部分商业项目转让予中信。

截至去年12月底止年度，中国海外净利为333.1亿港元，2014年度经重列后为272亿港元；扣除投资物业重估收益因素后的核心利润为275.6亿港元。

郝建民在业绩报告中称，＂集团对2016年的内地房地产是审慎乐观。预计中央政府对房地产的支持会持续，房地产的流动性会进一步改善...行业整体仍然是挑战与机会并存。＂

他在记者会上并称，与中信地产重组交割后，会接合新的资产和资源组合，包括未来资产状况，哪些资产需要补充，在财务资源允许下，公司会继续把握新的投资。

中国海外表示，预计今年各项经营指标将有理想增长，但考虑到现时不太合适明确刚公布的并购对年内经营影响，不宜提出年内各项经营指标。在不考虑中信地产并购的影响下，力争今年完成合同销售不少于1,800亿港元的目标，与去年完成合同销售1,806亿港元基本持平。郝建民其后补充，今年的销售目标为1,850亿元（不计中信资产）。

他并表示，中国国内一线城市部分楼价过高，但未见泡沫。

中国海外今天小幅收高0.38%，报26.15港元；大盘恒生指数.HSI收涨0.82%。 （完）

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