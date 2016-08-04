恒大斥资逾91亿元人民币购万科A股 占已发行股本约4.68%（更新版）

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路透香港8月4日 - 中国大型房企万科(000002.SZ)(2202.HK)股权争夺战再添一员，恒大集团(3333.HK)周四称，迄今已在市场上收购约5.17亿股万科A股，占后者已发行股本总额约4.68%，涉及总代价约91.1亿元人民币。

万科A股午后大涨并收报涨停位19.67元，其H股亦跟随涨势，盘中最多升3.55%，收高3.22%，报18.6港元，A/H股比价1.24。

恒大的声明称，就董事在作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信，出售万科A股的卖方及其最终实益拥有人乃独立于恒大及其关连人士的第三方。

该公司没有说明有关股份是在哪一段时间购入，购入股份数目乃截至今天为止。

恒大表示，万科为中国的最大房地产开发商之一，其财务表现强劲，收购项目为公司的投资。至于收购价则按万科A股的市价厘定，代价由恒大内部资源支付。

万科控制权之争一波三折，宝能系强势收购并成为第一大股东、万科管理层引入深圳地铁自救、原第一大股东华润和宝能系对重组方案坚决反对。宝能系还提出议案罢免万科现有董事和监事。目前宝能系持股万科达25%。

至于新加入＂战团＂的恒大，过去一年多以来收购频频，当中亦包括香港及内地的上市公司，包括内地房地产项目、香港甲级商厦、寿险资产、盛京银行(2066.HK)、国企房地产商--嘉凯城集团(000918.SZ)等。（完）

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