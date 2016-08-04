恒大斥资逾91亿元人民币购万科A股 占已发行股本约4.68%（更新版）

乐视网大股东贾跃亭转让股份款中30亿优先用于解除股份质押
路透上海1月17日 - 近期受市场高度关注的乐视网在上周末公布引入战略投资者融创中国后，周一晚公告更多细节，乐视网大股东贾跃亭获得的股份转让款中，有30亿元人民币将优先用于解除股份质押。这将令市场对贾跃亭质押股票跌破平仓线的担忧得到很大程度缓解。
（新增背景）
路透香港8月4日 - 中国大型房企万科(000002.SZ)(2202.HK)股权争夺战再添一员，恒大集团(3333.HK)周四称，迄今已在市场上收购约5.17亿股万科A股，占后者已发行股本总额约4.68%，涉及总代价约91.1亿元人民币。
万科A股午后大涨并收报涨停位19.67元，其H股亦跟随涨势，盘中最多升3.55%，收高3.22%，报18.6港元，A/H股比价1.24。
恒大的声明称，就董事在作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信，出售万科A股的卖方及其最终实益拥有人乃独立于恒大及其关连人士的第三方。
该公司没有说明有关股份是在哪一段时间购入，购入股份数目乃截至今天为止。
恒大表示，万科为中国的最大房地产开发商之一，其财务表现强劲，收购项目为公司的投资。至于收购价则按万科A股的市价厘定，代价由恒大内部资源支付。
万科控制权之争一波三折，宝能系强势收购并成为第一大股东、万科管理层引入深圳地铁自救、原第一大股东华润和宝能系对重组方案坚决反对。宝能系还提出议案罢免万科现有董事和监事。目前宝能系持股万科达25%。
至于新加入＂战团＂的恒大，过去一年多以来收购频频，当中亦包括香港及内地的上市公司，包括内地房地产项目、香港甲级商厦、寿险资产、盛京银行(2066.HK)、国企房地产商--嘉凯城集团(000918.SZ)等。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透北京1月17日 - 针对世界银行和普华永道报告称中国总税率为68%，高于去年所有国家地区平均总税率水平，全国社保基金理事会理事长楼继伟称，世行总税率“意义不大”，比较税负关键看宏观税负，中国宏观税负低于世界平均水平，且未来有条件续降养老保险费率。
路透上海1月17日 - 中国社会科学院学部委员余永定称，人民币贬值的压力是多种因素导致的，不全因为美元升值，但中国有巨额贸易顺差，有3万亿美元外储，以及有全球最高的经济增速和还有强有力的政府，应克服非理性的汇率浮动恐惧症。