万科今年前五月销售额同比增42.6%

秦皇岛实施限购 在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海6月5日 - 中国最大房地产公司--万科企业股份有限公司(000002.SZ)200002.SZ周三公告称，1-5月共实现销售金额701.8亿元人民币，较去年同期增长42.6%，依然保持快速增长势头。
公告指出，5月份万科实现销售面积122.6万平方米，销售金额141.6亿元；1-5月累计销售面积604.8 万平方米。
公告还指出，最近一个月万科共获得八个项目的土地储备，按项目权益计公司须支付土地款约36亿元。其中宁波高新区明珠路地块项目，计容积率建筑面积约10.6万平方米，万科全资拥有该项目，须支付地价款约9.57亿元。
万科A股周二收报11.86元，过去一个月累计上涨4.1%。(完)
欲了解相关详情，可点选深圳证交所网站（here）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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