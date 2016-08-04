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中国财经 | 2016年 8月 4日 星期四 17:46 BJT

恒大斥资逾91亿元人民币买入万科A股 占已发行股本约4.68%

- 路透香港8月4日 - 中国房地产商--恒大集团(3333.HK)周四称，截至今天为止已在市场上收购约5.17亿股万科(000002.SZ)(2202.HK)A股，占万科已发行股本总额约4.68%，涉及总代价约91.1亿元人民币。

公司的声明称，就董事在作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信，出售万科A股的卖方及其最终实益拥有人乃独立于恒大及其关连人士的第三方。

恒大表示，万科为中国的最大房地产开发商之一，其财务表现强劲，收购项目为公司的投资。至于收购价则按万科A股的市价厘定，代价由恒大内部资源支付。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)

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