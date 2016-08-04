恒大斥资逾91亿元人民币买入万科A股 占已发行股本约4.68%

乐视网大股东贾跃亭转让股份款中30亿优先用于解除股份质押
路透上海1月17日 - 近期受市场高度关注的乐视网在上周末公布引入战略投资者融创中国后，周一晚公告更多细节，乐视网大股东贾跃亭获得的股份转让款中，有30亿元人民币将优先用于解除股份质押。这将令市场对贾跃亭质押股票跌破平仓线的担忧得到很大程度缓解。
- 路透香港8月4日 - 中国房地产商--恒大集团(3333.HK)周四称，截至今天为止已在市场上收购约5.17亿股万科(000002.SZ)(2202.HK)A股，占万科已发行股本总额约4.68%，涉及总代价约91.1亿元人民币。
公司的声明称，就董事在作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信，出售万科A股的卖方及其最终实益拥有人乃独立于恒大及其关连人士的第三方。
恒大表示，万科为中国的最大房地产开发商之一，其财务表现强劲，收购项目为公司的投资。至于收购价则按万科A股的市价厘定，代价由恒大内部资源支付。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)
路透上海1月17日 - 近期受市场高度关注的乐视网在上周末公布引入战略投资者融创中国后，周一晚公告更多细节，乐视网大股东贾跃亭获得的股份转让款中，有30亿元人民币将优先用于解除股份质押。这将令市场对贾跃亭质押股票跌破平仓线的担忧得到很大程度缓解。
路透北京1月17日 - 针对世界银行和普华永道报告称中国总税率为68%，高于去年所有国家地区平均总税率水平，全国社保基金理事会理事长楼继伟称，世行总税率“意义不大”，比较税负关键看宏观税负，中国宏观税负低于世界平均水平，且未来有条件续降养老保险费率。
路透上海1月17日 - 中国社会科学院学部委员余永定称，人民币贬值的压力是多种因素导致的，不全因为美元升值，但中国有巨额贸易顺差，有3万亿美元外储，以及有全球最高的经济增速和还有强有力的政府，应克服非理性的汇率浮动恐惧症。