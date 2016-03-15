中国住建部：稳定一线和部分二线房价 和日本不能相提并论

中国住房和城乡建设部部长陈政高周二称，国内三四线城市的房价现在大体上是回落的，问题和矛盾主要集中在一线和一部分二线城市；现在的一项重要任务是稳定一线城市和部分二线城市的房价。针对市场上有关目前中国房地产市场和上世纪80年代日本非常相似的看法，他在全国人大新闻发布会上指出，时代不同，背景、政治和经济条件大不一样，再加上国情也不同，中国和日本的城镇化水平、经济发展阶段和宏观调控措施都不同，因此两者“不能相提并论”。路透