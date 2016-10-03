武汉部分区域实行住房限购限贷政策 限购城市继续扩容

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海10月3日 - 在中国房地产持续高烧不退的情况下，国内越来越多城市采购限购措施。武汉市住房保障和房屋管理局周一发布通知，自今日起，武汉市部分区域实行住房限购限贷政策。
自上周六以来，国内已有多座城市宣布楼市限购政策，包括上周六成都和郑州宣布实施限购令，而昨日江苏无锡、山东济南和安徽合肥亦宣布限购。
据武汉住房保障和房屋管理局官网刊发通知，住房限购限贷范围包括江岸、江汉、汉阳、武昌、青山、洪山等多个区以及武汉东湖高新区、武汉经济技术开发区（不含汉南区）、市东湖生态旅游风景区等区域。
通知称，在这些区域内，首套房商业贷款首付比例提高至25%；武汉当地人购买二套房首付比例提至50%，外地人购买二套房，暂不发放商业性个人住房贷款；拥有两套及以上住房的武汉本地人在上述区域内再买房，暂不发放商业性房贷，拥有两套以上住房的外地人在这些区域内被限购。
据国家统计局稍早公布数据，8月70个大中城市新建住宅销售价格同比连续第11个月上涨，且涨幅急剧扩大；分城看，一二三线城市房价同比和环比涨幅均有所扩大。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。