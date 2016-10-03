武汉部分区域实行住房限购限贷政策 限购城市继续扩容

路透上海10月3日 - 在中国房地产持续高烧不退的情况下，国内越来越多城市采购限购措施。武汉市住房保障和房屋管理局周一发布通知，自今日起，武汉市部分区域实行住房限购限贷政策。

自上周六以来，国内已有多座城市宣布楼市限购政策，包括上周六成都和郑州宣布实施限购令，而昨日江苏无锡、山东济南和安徽合肥亦宣布限购。

据武汉住房保障和房屋管理局官网刊发通知，住房限购限贷范围包括江岸、江汉、汉阳、武昌、青山、洪山等多个区以及武汉东湖高新区、武汉经济技术开发区（不含汉南区）、市东湖生态旅游风景区等区域。

通知称，在这些区域内，首套房商业贷款首付比例提高至25%；武汉当地人购买二套房首付比例提至50%，外地人购买二套房，暂不发放商业性个人住房贷款；拥有两套及以上住房的武汉本地人在上述区域内再买房，暂不发放商业性房贷，拥有两套以上住房的外地人在这些区域内被限购。

据国家统计局稍早公布数据，8月70个大中城市新建住宅销售价格同比连续第11个月上涨，且涨幅急剧扩大；分城看，一二三线城市房价同比和环比涨幅均有所扩大。（完）