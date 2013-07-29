中国呼吁国际社会警惕日本扩充军力计划

路透北京7月27日 - 日本防卫省近日出台的新《防卫计划大纲》中期报告呼吁加强军力，包括可能发展打击敌方基地的能力。中国国防部周六对此作出回应，称日方的这些动向值得亚洲邻国和国际社会高度警惕。

新《防卫计划大纲》中期报告是日本防卫省评估防卫政策的一部分，最终评估报告将在年底发布。

日本防卫省还称，可能考虑购买无人侦察机，打造一支可保护诸如与中国存在争议岛屿等偏远岛屿的海军力量，同时考虑加强向偏远小岛运送部队的能力。

中国国防部在其网站发表声明称：“日本这份报告的有关涉华内容老调重弹，渲染中国军事威胁，别有用心。”

“近年来，日本以种种借口不断扩充军备，突出军事安全议题，制造地区紧张局势，这些动向值得亚洲邻国和国际社会高度警惕，”声明称。

鹰派人物安倍晋三去年12月重新出任首相，承诺将加强军力，应对日本视为越来越具威胁性的安全环境，包括来自中国和朝鲜的威胁。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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